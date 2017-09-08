Группа компаний «Фармасинтез» отмечает двадцатилетие

Путь, пройденный за два десятилетия, заслуживает уважения.

«В 1997 году, мало кто верил, что в России можно создать инновационное фармацевтическое производство и избавить нашу медицину от импорта жизненно необходимых и важнейших лекарств, — рассказывает президент ГК «Фармасинтез» Викрам Пуния. — Но мы сделали это: построили пять заводов, освоили самые передовые технологии, заняли лидирующие позиции на российском фармацевтическом рынке, дали работу тысячам людей и заплатили миллиарды рублей налогов».

На сегодняшний день «Фармасинтез» входит в ТОП-3 самых быстроразвивающихся российских фармацевтических компаний, производя свыше 50% всех противотуберкулезных препаратов и 45% антиретровирусных препаратов на российском рынке.

20 лет – возраст расцвета, а значит, все самое главное еще впереди. «ФВ» поздравляет коллег с юбилеем. Желаем на долгие годы и десятилетия не сбавлять заданный темп. Новых успехов, больших и малых побед, достижений и процветания!

«Фармацевтический вестник»