Узкопрофильные специалисты фармпроизводства на пике спроса

Один из главных трендов кадрового рынка 2017 года – рекордный спрос на специалистов фармпроизводства. По данным кадрового агентства «Флэкс», в сравнении с 2016 годом объем заявок на подбор таких кадров увеличился в два раза.

«Особенно повысился интерес работодателей к специалистам в области качества производства лекарств. Среди самых востребованных позиций контролер ОКК, химик-аналитик ОКК, начальник ОКК, директор по качеству, — рассказала партнер кадрового агентства «Флэкс» Татьяна Сосновская, выступая 7 сентября в Москве на деловом завтраке, организованном компанией «Экопси консалтинг».

По словам эксперта, узкопрофильные специалисты фармпроизводства сейчас очень востребованы, за них идет острая конкурентная борьба. При этом работодатели готовы вкладываться в релокацию кандидатов, а те в свою очередь готовы к переезду.

«Количество кандидатов, которые ради новой работы согласились переехать в другой регион, за год выросло. Доля таких сотрудников среди подобранного нами производственного персонала составляет 70 %, среди специалистов по качеству – 40%», – констатирует Татьяна Сосновская.

Основные направления релокации сотрудников — регионы, где есть крупные фармацевтические кластеры, новые производственные площадки: Санкт-Петербург, Московская, Калужская, Ярославская, Владимирская, Саратовская, Пензенская области, пишет «Фармперсонал».

Наталья Маскина

«Фармперсонал»