Определены Топ 5 ключевых критериев выбора работодателя на фармрынке

Согласно данным исследования компании «Экопси консалтинг», фактор стабильности компании остается для кандидатов вторым по значимости (после уровня зарплаты) критерием выбора работодателя на фармрынке. Результаты исследования брендов работодателей в фармацевтической отрасли были представлены 7 сентября в Москве на деловом-завтраке, организованном «Экопси консалтинг».

По словам Вероники Луцкиной, партнера, руководителя практики «HR маркетинг» компании «Экопси консалтинг», критерий надежности места работы входит в число наиболее значимых факторов выбора компании-работодателя в фармотрасли с 2014 года. Когда изменилась экономическая ситуация и рынок вступил в период длительной рецессии, произошел перелом в настроениях соискателей. Если раньше большинство участников рынка стремились попасть в компании с высокой динамикой развития, то сейчас многие предпочитают выбирать работу, гарантирующую стабильную занятость. Этот критерий в последние три года вышел на передний план во многих отраслях. В фарминдустрии фактор стабильности компании оказался значимым для 88% опрошенных сотрудников.

Уровень оплаты труда традиционно занимает первую строчку в приоритетах россиян. И фармотрасль не исключение – деньги важный критерий выбора компании для 89,7% респондентов.

На третьем месте в Топ 5 ключевых критериев выбора работодателя – возможности профессионального развития (назвали 85% опрошенных). «Этот критерий специфичен именно для фармрынка. Для соискателей, например, с рынка FMCG более значима «скорость карьеры», — комментирует Вероника Луцкина. – В фарме работают люди с высоким уровнем образования и интеллекта, для которых очень важно профессионально развиваться».

Уникальность продуктов и услуг компании – четвертый по значимости критерий выбора работодателя (80%). Выход данного критерия на первый план тоже особенность фармрынка.

Пятое место занимает соцпакет (77%). «Особенно важен этот критерий для категории sales force, — подчеркнула Вероника Луцкина. — С ростом должности важность этого критерия для соискателей снижается».

В последние годы многие компании, формируя на рынке свой имидж, делают упор на социальной ответственности и этичности бизнеса. Однако, как показали результаты исследования, эти критерии далеко не приоритетны для соискателей. Например, социально ориентированными компаниями интересуются лишь 20,9% респондентов. Этичность ведения бизнеса находится в средней зоне внимания. Значимость этого критерия повышается лишь на уровне топ-менеджмента.

Решающее значение вопросы compliance приобретают, когда речь идет о выборе компании с подпорченной из-за каких-то негативных событий, историй, слухов репутацией . «Если с компанией «что-то не так», очень часто соискатели ее не выбирают», — отмечает Вероника Луцкина.

Интересно, что приоритеты в выборе работодателя у сотрудников разных подразделений разные. Так, у сотрудников маркетинга в Топ 5 ключевых критериев вошел «Баланс между работой и личной жизнью», у сотрудников отдела клинических исследований — «Профессионализм коллег». А топ-менеджеры заинтересованы не просто в высоком заработке, но и в возможности на него повлиять за счет собственной эффективности.

В рамках исследования «Экопси консалтинг» были опрошены более 1500 соискателей/сотрудников фармкомпаний. Партнером проекта выступило кадровое агентство Flex.

Наталья Маскина

«Фармперсонал»