Департамент здравоохранения Москвы выиграл суд у Росздравнадзора

Департамент здравоохранения Москвы (ДЗМ) успешно опротестовал в суде штрафы, выписанные столичным управлением Росздравнадзора департаменту (30 тысяч рублей) и его руководителю Алексею Хрипуну (10 тысяч рублей) за отказ Московского городского центра СПИД поставить на учет иногородних пациентов.

Судебные заседания по делам об отмене двух штрафов состоялись под председательством судьи Алеси Ореховой в пятницу, 8 сентября, в Тверском районном суде Москвы.

«Суд пришел к выводу об отсутствии в действиях ДЗМ состава правонарушения, в связи с чем обжалованные постановления [о привлечении к административной ответственности ДЗМ. – Vademecum] подлежат отмене», – огласила решение суда Орехова.

Как сообщалось ранее, ДЗМ и его руководитель Алексей Хрипун подали в суд на столичное управление Росздравнадзора с целью опротестовать штрафы, выписанные за отказ Московского городского центра СПИД поставить на учет иногородних пациентов.

Первое судебное заседание по этому делу состоялось в Тверском районном суде Москвы 30 июня. «В ходе проверки ГБУЗ «ИКБ №2 ДЗМ» (МГЦ СПИД) факты, изложенные в обращении, полностью подтвердились, а именно: вы не были прикреплены на диспансерное обслуживание и обеспечение АРВТ (антиретровирусной терапией) в связи с отсутствием регистрации в городе Москве. Выявленные факты свидетельствуют о неисполнении ДЗМ полученного в декабре 2016 года предписания, в связи с чем инициирована и проводится проверка указанного органа исполнительной власти субъекта РФ, по итогам которой будут приняты меры по восстановлению прав граждан, чьи права нарушались», – говорится в ответе Росздравнадзора на жалобу одного из пациентов, попытавшегося встать на учет в Московском городском центре борьбы со СПИДом.

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