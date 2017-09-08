«Родник здоровья» объединился с «Аптекой для бережливых»

Владельцы санкт-петербургской сети «Родник здоровья&ЛекОптТорг» договорились об объединении с мурманской «Аптекой для бережливых», рассказал Vademecum коммерческий директор «Родника здоровья» Сергей Симоненко и подтвердил владелец «Аптеки для бережливых» Сергей Климов. В планах объединенной компании – завоевание московского рынка.

По словам Симоненко и Климова, доли владельцев сетей «Родник здоровья&ЛекОптТорг» и «Аптека для бережливых» в объединенной компании будут равными.

Симоненко рассказал, что 7 сентября стал гендиректором новой компании «Аптечный союз «Идея», в которой по 25% принадлежат владельцам «Родник здоровья&ЛекОптТорг» Назиму Рамазанову и Анне Рубайло, а остальные 50% – Сергею Климову.

Включает ли эта сделка какие-то денежные расчеты, Симоненко не уточнил.

«Наша основная задача – оптимизация расходов. Интеграция позволит нам это сделать», – сказал он. При этом все три бренда – «Родник здоровья», «ЛекОптТорг» и «Аптека для бережливых» – на рынке сохранятся, хотя некоторые розничные точки, возможно, будут перебрендированы. Объединенная компания планирует открывать и новые точки, в том числе в Москве.

«Родник здоровья&ЛекОптТорг» занимает в рейтинге Vademecum «ТОП200 аптечных сетей по итогам 2016 года» 21-е место с выручкой 6,4 млрд рублей. По итогам года сеть насчитывала 96 точек. У компании есть свои аптеки в Санкт-Петербурге, Ленинградской и Псковской областях.

«Аптека для бережливых» занимает в том же рейтинге 164-165-е место с выручкой 533 млн рублей. По итогам года сеть насчитывала 73 точки. Она присутствует в шести регионах: Санкт-Петербурге, Ленинградской, Московской, Калининградской, Мурманской, Новгородской областях.

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