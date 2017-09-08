На нарушения режима хранения лекарств в наркодиспансере пожаловались сами сотрудники ЛПУ

Управление Росздравнадзора по Волгоградской области выявило многочисленные нарушения правил хранения лекарственных средств в Волгоградском областном клиническом наркологическом диспансере.

— По итогам внеплановой выездной проверки выдано предписание об устранении нарушений, а также составлены протоколы об административной ответственности в отношении шести должностных лиц, — рассказала «ФВ» руководитель территориального органа Галина Акимцева. – Рассмотрение данных дел состоится через неделю.

Интересно, что проверка была проведена после жалобы на неудовлетворительные условия хранения лекарственных средств от … сотрудников самого ЛПУ. На это их подтолкнул приказ главного врача диспансера, который возлагал всю ответственность за хранение медикаментов на заведующих отделениями, притом что полномочий для приобретения кондиционеров и холодильного оборудования лично у них нет.

Чтобы предупредить возможные претензии, некоторые врачи подписались под петицией в прокуратуру и Росздравнадзор, в которой рассказали, что препараты лежат в жарком, невентилируемом подвальном помещении, где отсутствует система кондиционирования воздуха. Все это наихудшим образом отражается на качестве препаратов, предназначенных для лечения пациентов. Демарш сотрудников получил общественный резонанс и принес положительные результаты : незадолго до прихода проверяющих в некоторых помещениях ЛПУ, где содержатся лекарства, были установлены сплит-системы. Однако до полного соответствия требованиям оказалось далеко. Теперь многочисленные нарушения предстоит устранить.

Екатерина Погонцева

«Фармацевтический вестник»