В России разрабатывают персонализированные препараты против рака

Федеральное медико-биологическое агентство разрабатывает персонализированные препараты для борьбы с раком, сообщил в интервью ТАСС глава учреждения Владимир Уйба.

Ранее, напомнил он, американские ученые объявили, что нашли возможность лечить онкологические заболевания с помощью клеток, взятых у самого пациента. Некоторые лимфоциты могут избирательно уничтожать растущие раковые клетки, поэтому их типируют, выращивают колонию, а потом вводят ее пациенту.

«У нас, кстати, такая платформа создана параллельно с американцами. Просто они об этом объявили, мы об этом не объявляем. Но двигаемся в том же направлении и нисколько не отстаем, а идем точно так же. Мы создали такую модель на животных и точно так же получили результаты», — сказал собеседник агентства.

Он также отметил, что такие персонифицированные вакцины эффективны при лейкозах. В целом, добавил Уйба, будущее за персонифицированной и тергетной медициной, а также за качественно новыми индивидуализированными и подходами к профилактике.

Фото: Сергей Коньков/ТАСС, архив

ТАСС