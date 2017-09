В России разрабатывают персонализированные препараты против рака » Польская Polpharma инвестирует более $100 млн в АО «Химфарм» В Астане состоялся Казахстанско-Польский экономический форум с участием представителей высших органов Казахстана и Польши. Ежи Старак, председатель наблюдательного совета Группы Polpharma выступил во время форума и подписал меморандум о расширении сотрудничества на базе АО «Химфарм» с торговой маркой SANTO Member of Polpharma Group. В ходе форума господин Ежи Старак, председатель наблюдательного совета Группы Polpharma рассказал об инвестиционном климате в Казахстане и перспективах его развития с точки зрения инвестора. Во время выступления Ежи Старак отметил: «Кстати, за последнее время крупнейшей польской инвестицией в Казахстан стал именно приобретение Группой Polpharma АО «Химфарм» с торговой маркой SANTO Member of Polpharma Group, сумма инвестиций составит более $100 млн. Это крупнейшая инвестиционная программа в фармацевтической промышленности в Казахстане, которая – помимо капитальных затрат – представляет собой также инвестицию в людей – в их знания и навыки». Кроме этого был подписан Меморандум о наращивании и укреплении двустороннего сотрудничества между Группой Polpharma и АО «Национальная компания «Kazakh Invest». Меморандум направлен на расширение инвестирования Группы Polpharma в новые научно-исследовательские и аналитические лаборатории, предназначенные для разработки и передачи новых технологий для передовых фармацевтических препаратов для производства в Казахстане на базе АО «Химфарм» с торговой маркой SANTO Member of Polpharma Group. kursiv.kz