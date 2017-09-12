Сечин: АФК «Система» может отдать «Роснефти» дивиденды

Глава «Роснефти» Игорь Сечин считает, что бывший владелец «Башнефти» – АФК «Система», владеющая сетью клиник «Медси», может расплатиться по иску в 136,2 млрд рублей с помощью собственных средств, полученных в качестве дивидендов «Башнефти» или с привлечением кредита.

«Из «Башнефти» в адрес «Системы» ушли порядка 133 млрд рублей. Эта сумма практически совпадает с утвержденным судом объемом претензий –136 млрд рублей. Так что можно уверенно утверждать, что деньги у «Системы» есть, и она может спокойно рассчитаться по этим судебным претензиям», – заявил Игорь Сечин в интервью телеканалу «Россия 24».

Сечин также отметил, что для покрытия претензий компании Владимира Евтушенкова может потребоваться банковский кредит, в организации которого «Роснефть» может помочь «Системе».

«Кредиты нормальные. Мы точно также пользуемся кредитами, ничего страшного в этом нет. Есть, в конце концов, и собственные средства акционеров тоже. Мне кажется, что в этом направлении и надо двигаться», – сообщил Сечин.

Пресс-секретарь «Роснефти» Михаил Леонтьев добавил, что помощь с организацией кредита – щедрое предложение «Системе».

«Мяч на стороне АФК «Система», мы сделали им щедрое предложение – во-первых, они могут использовать полученные от «Башнефти» дивиденды, основания для выплаты которых, мягко говоря, склизкие и спорные. Во-вторых, мы готовы помочь им в организации кредита, если у них есть какие-то проблемы с быстрой аккумуляцией необходимых средств. Это очень конструктивное предложение. Никаких других предложений поступить от нас технически не может, потому что мы не вправе и не будем игнорировать решение суда – это было бы абсолютно преступно по отношению к нашему акционеру», – передает его слова ТАСС.

Таким образом представители «Роснефти» отреагировали на предложение президента РФ Владимира Путина, который ранее призвал компании подумать о мировом соглашении.

АС Башкортостана обязал АФК «Система» выплатить 136,3 млрд рублей по иску «Роснефти», а сама корпорация уже дважды объявляла о техническом дефолте по кредитным и финансовым обязательствам. В ходе судебного процесса, который еще не закончен, акции «Медси» были арестованы наряду с другими активами корпорации.

АО ГК «Медси» является одним из крупнейших медицинских холдингов на российском рынке коммерческой медицины. В сеть входят 18 клиник в Москве и области, три клинико-диагностических центра в Москве, семь региональных клиник, две клинические больницы, два санатория, служба скорой медицинской помощи, департамент семейной медицины, медицинский велнес-центр и 73 медпункта в регионах. По итогам работы в 2015 году сеть заняла вторую позицию в ТОП100 частных многопрофильных клиник Аналитического центра Vademecum. В 2016 году выручка группы выросла на 14,4% – до 9,4 млрд рублей. Выручка от прямых продаж физлицам в 2016 году выросла на 11%, по страховым договорам (ДМС и ОМС) – на 19%. Чистый убыток составил 499 млн рублей. В первом полугодии 2017 года «Медси» впервые за несколько лет показала чистую прибыль – на уровне 347 млн рублей. Выручка выросла на 16,1% по сравнению с аналогичным показателем 2016 года – до 5,29 млрд рублей.

Источник: КоммерсантЪ

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