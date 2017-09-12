«Фармасинтез» построит в Усолье-Сибирском фармзавод за 10 млрд рублей

«Фармасинтез» зарегистрировал дочернее предприятие «Фармасинтез-Хими», которое займется созданием фармацевтического производства в моногороде Усолье-Сибирское (Иркутская область). Стоимость первой очереди строительства завода оценивается в 10 млрд рублей, сообщил генеральный директор «Фармасинтеза» Александр Кейко.

По его словам, на создание производства потребуется около 130 га земли, а его мощность составит до тысячи тонн фармацевтических субстанций в год. «Штат предприятия составит порядка 2 тысяч человек. Мы думаем, что со временем завод станет градообразующим предприятием в Усолье», – отметил Кейко.

Кроме того, как сообщил президент группы компаний «Фармасинтез» Викрам Сингх Пуния, «Фармасинтез-Хими» готова в ближайшее время стать резидентом территории опережающего развития (ТОР) «Усолье-Сибирское», однако для этого предстоит согласовать преференции, которые будут предоставлены компании для реализации инвестпроекта.

Об этом представители «Фармасинтеза» рассказали на открытии другого фармацевтического производства в Иркутске стоимостью около 500 млн рублей. Новое предприятие включает в себя исследовательский центр, что позволит компании не только производить лекарства, но и отрабатывать технологии их производства.

В середине июня 2017 года стало известно о планах «Фармасинтеза» вложить 3,3 млрд рублей в создание производственной линии по выпуску гормональных препаратов в Тюмени.

«Фармасинтез» – российская фармкомпания, основанная в 1997 году. Основатель компании – российский бизнесмен индийского происхождения Викрам Сингх Пуния. Выручка АО «Фармасинтез» в 2016 году составила 8,6 млрд рублей.

Источник: ТАСС

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