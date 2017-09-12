Eli Lilly уволит 3,5 тысячи сотрудников

Eli Lilly сократит свой штат по всему миру на 3,5 тысячи человек, или 8%. На этот шаг компания решилась с целью сэкономить $500 млн, так как в прошлом году разработка двух потенциальных блокбастеров обернулась неудачей.

Компания ожидает, что большинство увольнений произойдет по добровольной программе раннего выхода на пенсию, которая была предложена в США. Кроме того, Eli Lilly закроет завод в штате Айова, а также исследовательские и девелоперские департаменты в Нью-Джерси и Китае.

В июле Eli Lilly сообщила о том, что выход на рынок экспериментального препарата против ревматоидного артрита baricitinib отложен на несколько лет, так как FDA потребовало дополнительных клинических испытаний. Ранее другой экспериментальный препарат компании, solanezumab для лечения болезни Альцгеймера, также не получил одобрения FDA.

Сотрудники Eli Lilly не в первый раз подпадают под сокращение из-за неудач компании. В 2013 году компания заявила об увольнении 30% штата, что было вызвано потерей патентов на несколько препаратов. По той же причине Eli Lilly заморозила зарплаты сотрудников для того, чтобы сэкономить $400 млн.

Eli Lilly and Co – американская фармацевтическая компания, основанная в 1876 году. Eli Lilly предлагает препараты для лечения различных заболеваний. Продукция компании используется в различных областях – эндокринологии, онкологии, психиатрии, лечении инфекционных заболеваний, неврологии, кардиологии и урологии. Выручка компании в 2016 году составила $21,2 млрд, прибыль – $2,7 млрд.

Источник: CNBC

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