Американская Insys продавала опиоиды при помощи обмана

В разгар борьбы с опиоидной эпидемией в США сенатор Клэр МакКаскилл опубликовала доклад, раскрывающий незаконные методы распространения препарата компанией Insys. Сотрудники компании обманом добивались от аптек и страховых компаний одобрения назначения мощного опиоидного обезболивающего Subsys якобы для больных раком, хотя на деле он применялся для лечения болей в спине и мигрени, что привело к смерти одной из пациенток.

Продажа сильнодействующих и дорогостоящих препаратов сначала должна быть одобрена страховой компанией. В докладе сенатора Клэр МакКаскил приводится расшифровка телефонного звонка работника Insys менеджеру страховщика. Сотрудник компании Insys дал понять, что он – врач, и преднамеренно исказил информацию о характере боли, от которой страдала пациентка, чтобы получить разрешение на применение дорогостоящего опиоидного препарата Subsys (фентанил в форме спрея).

Позже эта пациентка скончалась от предполагаемой передозировки, после чего семья подала судебные иски против компании, ее руководства и сотрудников.

Согласно отчету сенатора, работники компании Insys получали «значительные финансовые стимулы, включая групповые и индивидуальные бонусы, чтобы повысить уровень продаж Subsys».

На запрос из офиса сенатора новый генеральный директор Insys Саид Мотахари заявил, что компания сменила работавший прежде персонал, включая топ-менеджмент.

Subsys – фентанильный спрей компании Insys, одобренный Управлением по контролю за продуктами и лекарствами (FDA) в 2012 году для лечения болей при раке. Стоимость применения препарата может достигать $20 тысяч в месяц, в связи с чем он оказался чрезвычайно успешным в финансовом отношении. Как отмечается в докладе сенатора, стоимость акций компании Insys увеличилась на 296% в период между 2013 и 2016 годами.

В прошлом месяце президент США Дональд Трамп намеревался официально объявить чрезвычайной ситуацией (ЧС) эпидемию зависимости американцев от препаратов-опиоидов. Режим чрезвычайной ситуации в здравоохранении позволит правительству мобилизовать больше ресурсов на борьбу с распространением опиоидной наркомании.

Источник: FiercePharma

vademec