Пациенты смогут получать налоговый вычет при расходах на все лекарства ЖНВЛП

Правительство предлагает внести изменения в ст. 219 второй части Налогового кодекса, благодаря которым пациенты, потратившие собственные деньги на лекарства из перечня ЖНВЛП, смогут получить налоговый вычет.

Речь идет о возврате части уплаченного налога на доходы физических лиц (НДФЛ) или о частичном освобождении от него при наличии в налогом периоде расходов на лечение.

Согласно Налоговому кодексу сейчас гражданин России может вернуть 13% со 120 тыс. руб. потраченных на лекарства, перечень которых утвержден специальным постановлением правительства. Однако список лекарств не обновлялся с 2007 г. и в нем нет новых современных лекарств, зарегистрированных за последние 10 лет.

Как указано в отчете о проведении оценки регулирующего воздействия, обновлению прежнего перечня мешает отсутствие законодательных оснований для издания нормативных актов, регламентирующих процедуры его формирования. Поэтому предлагается вместо слов про специальный перечень включить в налоговый кодекс указание на все лекарства ЖНВЛП.

Елена Калиновская

«Фармацевтический вестник»