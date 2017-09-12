Ханс Дюиф назначен вице-президентом Novo Nordisk в России и Беларуси

Ханс Дюиф (Hans Duijf) назначен на позицию вице-президента компании Novo Nordisk в России и Беларуси с 1 сентября 2017 года.

Как сообщили в пресс-службе компании, г-н Дюиф является гражданином Нидерландов и переехал в Москву со своей семьей, женой и двумя дочерями, из Колумбии, где занимал позицию генерального директора филиала Novo Nordisk с 2015 года.

Он имеет почти 20-летний опыт работы в филиалах и региональных штаб-квартирах компании Novo Nordisk в развитых и развивающихся странах Европы, Юго-восточной Азии и Латинской Америки.

Свою карьеру Ханс начал в области продаж и маркетинга в Великобритании, впоследствии участвовал в выводе препаратов на рынки разных стран. Имеет широкий управленческий опыт работы на таких позициях, как директор по маркетингу, директор по развитию бизнеса, генеральный директор, вице-президент.

Ханс Дюиф получил образование в области международного маркетинга и стратегического менеджмента, имеет степень магистра в сфере делового администрирования Роттердамской школы менеджмента Университета Эразмус в Нидерландах. Кроме того, он имеет дополнительное образование в области управления: Harvard Business School (2015), Duke Executive Education (2012), Ashridge Business School (2008 – 2010).

Наталья Маскина

«Фармперсонал»