Производитель незарегистрированных медизделий привлечен к уголовной ответственности

В Калужской области прекращено производство и сбыт незарегистрированных медизделий. Гендиректор предприятия привлечен к уголовной ответственности в виде штрафа в 250 тыс. рублей.

Территориальный орган Росздравнадзора по Калужской области в ходе надзорной деятельности выявил факт изготовления и реализации ООО «Лазерная академия наук» (ООО «ЛАН») незарегистрированных медицинских изделий: диагностического и хирургического оборудования, медицинского инструмента, ортопедических приспособлений .

Вся информация о деятельности ООО «ЛАН» была передана Росздравнадзором в правоохранительные органы, сотрудники которых выяснили, что за период своего существования организация продала 25 незарегистрированных медицинских изделий (аппараты лазерные терапевтического типа) общей стоимостью в 1 852 700 рублей.

Как сообщает пресс-служба Росздравнадзора, рассмотрев материалы уголовного дела, Калужский районный суд признал генерального директора ООО «ЛАН» виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч.2 ст.235.1 УК РФ и ч.1 ст.238.1 УК РФ, и назначил ему наказание в виде уплаты штрафа на общую сумму в 250 тысяч рублей.

Оксана Баранова

«Фармацевтический вестник»