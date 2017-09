Индийские бизнесмены намерены вложить средства в производство вакцин в России Allergan передала патентные права на Restasis индейцам » Merck KGaA привлекла экспертов для продажи безрецептурного подразделения Немецкая химико-фармацевтическая компания Merck KGaA (в США и Канаде – EMD) привлекла экспертов инвестиционного банка JP Morgan для продажи своего безрецептурного подразделения, сообщает The New York Times. В компании недавно заявили о намерении продать безрецептурный бизнес и определили потенциальных покупателей, включая Nestle. По мнению одного из источников The New York Times, немецкая компания рассчитывает получить за подразделение 5 млрд евро. Между тем, другие источники полагают, что сумма сделки может составить менее 4 млрд евро, поскольку безрецептурная продукция Merck KGaA не представлена широко в глобальном масштабе. Эксперты аналитической компании Sanford C. Bernstein оценивают подразделение в 3,7–5,6 млрд евро. В Merck отметили, что продажа безрецептурного бизнеса может быть отложена на срок до одного года, что даст возможность потенциальным покупателям, среди которых источники упоминают Reckitt Benckiser, Abbott, GlaxoSmithKline, Johnson & Johnson и Takeda, взвесить свои возможности. Илья Дугин

«Фармацевтический вестник»