ОНФ: практически в каждом регионе выявляются факты приобретения пациентами больниц расходных материалов за свой счет

500 тысяч рублей Обнинская больница № 8 вернула пациентам, которые оплатили стоимость медицинских изделий, после расследования ситуации активистами проекта Общероссийского народного фронта «Народная оценка качества».

Как сообщили в ОНФ, металлоконструкции для проведения операций полагались гражданам за счет средств ОМС, однако пациенты заплатили за них из собственных средств.

«Такая проблема выявляется нами практически в каждом регионе России. Возникает вопрос – куда уходят деньги? Почему главный врач не смог организовать процесс закупок, оформить конкурсную документацию и своевременно приобрести необходимые расходные материалы? Это управленческая ошибка, над которой нужно подумать и главврачу, и тому органу власти, в ведении которого находится эта больница», – прокомментировал ситуацию координатор проекта ОНФ «Народная оценка качества» Виктор Рожков.

По обращению активистов Народного фронта УФАС по Калужской области возбудил в отношении администрации больницы дело о нарушении антимонопольного законодательства в сфере закупки расходных материалов.

«В настоящее время произведена компенсация одиннадцати пациентам на общую сумму около 500 тыс. руб. Больница готова принять заявления и компенсировать потраченные средства оставшимся пациентам, которые попали в эту неприятную ситуацию», – сказал член регионального штаба Общероссийского народного фронта в Калужской области Олег Потапов.

Оксана Баранова

«Фармацевтический вестник»