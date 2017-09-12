«Активный Компонент» закупит оборудование на условиях лизинга

ЗАО «Активный Компонент», один из лидеров российского рынка в области производства активных фармацевтических субстанций, приобретет в лизинг новое оборудование.

Оборудование предназначено для научно-исследовательских лабораторий и опытно-промышленного участка производственной площадки в пос. Металлострой на юго-востоке Санкт-Петербурга. Срок лизинга составляет 5 лет.

Дополнительное оснащение R&D лабораторий производственных площадей компании будет осуществляться в течение 2017-2018 гг. Поставка планируется в 3 этапа: первая партия оборудования поступит уже в 4 квартале 2017 года.

«Расширение площади R&D департамента до 1200 м2 и техническое переоснащение лабораторий передовым оборудованием позволит нам значительно расширить номенклатурный ряд выпускаемых позиций — до 10 новых в год, а также достигнуть плановых показателей по экспорту — довести объем поставок зарубежным производителям до 10% от общего объема продаж», — отметил президент компании «Активный Компонент» Александр Семёнов.

Всего будет поставлено более 100 единиц оборудования. В частности, высокоэффективные жидкостные хроматографы (ВЭЖХ), высокоэффективные газовые хроматографы (ГЭЖХ), ИК-Фурье спектрометры, автотитраторы, роторно-пленочные испарители, оборудование для работы при пониженном давлении, лабораторные реакторы и другие.

gmpnews