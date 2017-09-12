Лучшие студенты получат стипендии от BIOCAD

Магистратура по научной коммуникации Университета ИТМО и биотехнологическая компания BIOCAD учредили стипендиальную программу для лучших студентов второго года обучения.

Первые ежемесячные стипендии в размере 20,000 рублей получили магистранты Анастасия Сваровская и Ксения Жирнова. Анастасия Сваровская в Петербург приехала из Новосибирска, где закончила факультет журналистики Новосибирского государственного университета. «Я четыре года прожила в прекрасном месте, где много науки – Академгородке», — рассказывает Анастасия. В первый год обучения в магистратуре девушка приняла участие в стратегической сессии по разработке механизмов популяризации научно-технического творчества среди молодежи (Агентство стратегических инициатив), выступила организатором научной выставочной зоны на крупнейшем фестивале фантастики, кино и науки «Старкон», а также получила приглашение в просветительский проект «Реактор» в качестве научного журналиста и организатора образовательных мероприятий.

Ксения Жирнова в магистратуру по научной коммуникации пришла из программы Лазерной техники и биомедицинской техники ИТМО. Родом Ксения из Мурманска. Параллельно с учебой прошла стажировку в Центре рейтинговых исследований Университета ИТМО, работала в издательстве “Эко-Вектор” (официальный агент издательского дома Elsevier в России), а в настоящий момент занимается внешними коммуникациями в Фонде профилактики рака. «Каждый день узнавать что-то новое, а потом рассказывать другим – разве это не работа мечты?» — объясняет свой выбор Ксения Жирнова.

В течение текущего учебного года степендиатки создадут, а затем и защитят оригинальный коммуникационный проект для компании BIOCAD, который будет затем реализован в сотрудничестве с одним из ведущих российских научно-популярных СМИ.

Магистратура по научной коммуникации Университета ИТМО — это первая и пока единственная в России программа, которая готовит специалистов широкого профиля, способных работать и в пресс-службах научно-исследовательских организаций, и в редакциях научно-популярных медиа, и выступать в роли организаторов фестивалей науки и кураторов научных выставок. Помимо получения сугубо практических навыков, студенты также имеют возможность разобраться в основах социологии науки, научной политики и других социально-культурных аспектах коммуникации науки и технологий.

«Разрабатывать инновационные препараты, новые технологии, совершать научные прорывы могут единицы, штучные специалисты, готовые тратить все свое время на поиск и реализацию новых идей. Не менее важно, и в каком-то смысле не менее трудно уметь объяснять, в чем заключается уникальность созданных препаратов, технологий и разработок. Для этого нужно уметь не только объяснять простым языком сложные вещи, но обладать огромной интеллектуальной базой. А это уже вопросы другого порядка, поскольку помимо желания разбираться в науках, открытиях, новейших тенденциях, у студентов должен быть доступ к практической деятельности высокотехнологичных компаний. Бизнес, построенный на инновациях, должен содействовать развитию специалистов такого уровня. Без них ученые и разработчики не смогут донести до широкой общественности суть того, что они делают. Для биотехнологической компании BIOCAD популяризация науки является одним из ключевых направлений, поэтому мы рады поддержать развитие научных коммуникаторов», – говорит Ирина Кенюхова, директор Департамента коммуникаций компании BIOCAD.

“Уникальность программы не только в ее содержании и формате, а еще и в том, что в магистратуру поступают студенты с очень разными базовыми знаниями, и два года совместного обучения позволяют им делиться друг с другом опытом и навыками. Чем хороша для наукоемких компаний возможность софинансирования магистратуры — это весомый вклад в будущее компании, которая серьезно сфокусирована на собственных исследованиях и разработках и планирует доносить эту информацию и результаты до широкой общественности, научного и бизнес-сообщества. Такая практика давно и успешно существует в западной системе высшего образования. Например, в университете Pompeu Fabra (Барселона) магистерскую программу в свое время поддерживала компания Novartis, а в данный момент поддерживает банковский фонд La Caixa”, — рассказал Дмитрий Мальков, Директор Центра научной коммуникации, один из разработчиков и преподаватель магистерской программы Университета ИТМО.

Первая в России программа подготовки магистров в области научной коммуникации стартовала в Университете ИТМО в прошлом году. Первый набор на бюджетную программу состоял из 11 человек, 8 из них поступили на бюджетное отделение. На эти места претендовали около 50 абитуриентов из 20 регионов России и Беларуси. В новом учебном году в магистратуру поступили уже 26 человек, из них 25 — на бюджетную форму обучения. Количество претендентов на бюджетные места выросло на 50% по отношению к прошлому году. Увеличение набора в три раза связано с интересом к программе как абитуриентов, так и работодателей — в первый же год реализации программы две трети студентов получили одно или даже несколько предложений о работе по специальности в крупных научно-популярных проектах страны, некоторые первокурсники попали на стажировки и выездные мероприятия в международных проектах, таких как CERN, Universcience и Европейская конференция научных журналистов (ECSJ).

К участию в формировании и реализации программы приглашены ведущие российские и международные эксперты — Михаил Гельфанд, Александр Каплан, Джейми Вернон (шеф-редактор American Scientist) и многие другие.

gmpnews