Российским компаниям удалось значительно укрепиться в льготном лекобеспечении

По данным аудита льготного лекарственного обеспечения фармацевтического рынка России (ОНЛС/ВЗН), проводимого DSM Group, за 1 полугодие 2017 года по программе ЛЛО было закуплено лекарств на 69,5 млрд рублей, что на 5% меньше, чем в аналогичном периоде предыдущего года. Объём закупок в упаковках также снизился на 4,5%, и в итоге за январь-июнь 2017 года было приобретено только 47,1 млн упаковок препаратов, что на 2,2 млн упак. меньше, чем за первые шесть месяцев 2016 года.

ВЗН

В 2017 году правительством РФ был одобрен бюджет, согласно которому впервые затраты по программе «7 Нозологий» сократились. Правительство планирует начать экономить средства за счет импортозамещения. Это оказало достаточно серьезное влияние на сокращение объемов закупок как в стоимостном, так и в натуральном выражении. В 1 квартале 2017 года на препараты, которые входят в список ВЗН, было затрачено 17,6 млрд рублей, что на 35,1% меньше, чем в январе-марте 2016 года. В натуральном выражении объем приобретенных лекарственных препаратов за первые 3 месяца 2017 составил 1,1 млн. упаковок (в сравнении с аналогичным периодом 2016 года закупки сократились на 52,3%). Во втором квартале ситуация немного выровнялась. За первые 6 месяцев 2017 года из бюджета было выделено на 6,9% средств меньше на закупку лекарственных препаратов (около 39,3 млрд. рублей). Однако совокупный объем упаковок средств, закупаемых по программе, увеличился на 3,6%, в результате чего было приобретено более 3,2 млн. упаковок лекарственных препаратов.

Политика импортозамещения, активно реализуемая правительством в последние годы, отразилась и на структуре закупок лекарственных препаратов. Российским компаниям удалось значительно укрепиться на рынке как в программе ВЗН, так и в льготном лекарственном обеспечении в целом.

В целом по программе льготного лекарственного обеспечения в 1 полугодии 2017 года доля препаратов отечественного производства в натуральном выражении составила 56,8% против 51,7% в январе-июне 2016 года. Однако импортные препараты традиционно обладают более высокой стоимостью (одна упаковка препарата зарубежного производства обходилась государству при закупке в 2232 рубля, в то время, как отечественные лекарственные средства стоили в 2,5 раз дешевле: лишь 900 рублей). В результате такого расхождения в ценах зарубежные компании опережают отечественные по объему закупок в стоимостном выражении (65,4% против 34,6%).

Вывод на рынок отечественных препаратов наиболее заметен в программе «7 нозологий». Их доля в 1 полугодии 2017 года составила 41,1% в стоимостном выражении и 31,5% в натуральном (в аналогичном периоде 2016 года данные показатели были значительно ниже: 37,6% и 25,1% соответственно). Несомненно, очень большую роль в таком скачке доли рынка российских компаний сыграло переключение в закупках МНН ГЛАТИРАМЕРА АЦЕТАТ с импортного препарата «Копаксон-Тева» на препарат «Аксоглатира» («Натива»). Также не малую роль в этом сыграло сокращение объема бюджетных средств на закупку импортных препаратов. Падение продаж лекарственных средств, производимых зарубежном, составило -9,8% в стоимостном и -14,5% в натуральном выражении. В отношении закупок средств отечественного производства ситуация обратна: +5,7% в рублях и +4,9% в упаковках.

В первом полугодии 2017 года список МНН, закупаемых по подпрограмме «7 Нозологий» остался неизменным. Наиболее ярко в январе-июне 2017 года проявили себя МНН МОРОКТОКОГ АЛЬФА и МНН ОКТОКОГ АЛЬФА, закупки которых увеличились по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 54,6% и 53,0% соответственно. Это позволило им укрепить свои позиции в рейтинге МНН по стоимостному объему закупок в программе ВЗН.

ТОП-10 МНН в программе ВЗН за 1 полугодие 2017 года



Рейтинг МНН Объем, 6м. 2017г., млн. руб. Доля, 6м. 2017 г. Прирост, 6м. 2017/1 кв. 2016 1 ЛЕНАЛИДОМИД 4 814 12,2% -13,3% 2 РИТУКСИМАБ 4 456 11,3% -17,9% 3 ИНТЕРФЕРОН БЕТА-1A 4 253 10,8% 8,3% 4 ФАКТОР СВЕРТЫВАНИЯ КРОВИ VIII 3 905 9,9% -14,2% 5 БОРТЕЗОМИБ 2 797 7,1% -42,8% 6 ГЛАТИРАМЕРА АЦЕТАТ 2 595 6,6% -25,8% 7 ЭПТАКОГ АЛЬФА АКТИВИРОВАННЫЙ 2 196 5,6% 13,7% 8 ОКТОКОГ АЛЬФА 2 006 5,1% 53,0% 9 ИНТЕРФЕРОН БЕТА-1B 1 778 4,5% 26,5% 10 МОРОКТОКОГ АЛЬФА 1 727 4,4% 54,6%

В программе «7 Нозологий» на данный момент участвуют 31 компания. В рейтинге фирм-производителей уже несколько периодов лидирует швейцарская компания Celgene, которая является производителем препарата «Ревлимид». Почти все компании, вошедшие в рейтинг по стоимостному объему закупок, показали сокращение объема реализации. Исключением стали лидеры, занимающие 1 и 2 позиции. Наиболее заметна отечественная компания «Натива», которая показала наращивание объема на 212,9% в 1 полугодии 2017 года по сравнению с аналогичным периодом 2016 года. На данный момент в закупках участвуют 4 препарата, производимые данной фирмой. Наибольший вклад в рост продаж корпорации внес бренд«Аксоглатиран».

ТОП-10 производителей в программе ВЗН за 1 полугодие 2017 года



Рейтинг Производитель Объем, Доля, Прирост, 6м. 2017, млн. руб. 6м. 2017, % 6м. 2017/ 6м. 2016, % 1 CELGENE 4 352 24,8% 4,3% 2 НАТИВА 2 301 13,1% 212,9% 3 БИОКАД 1 995 11,4% -41,2% 4 ГЕНЕРИУМ 1 496 8,5% -49,6% 5 BAXTER HEALTHCARE 1 373 7,8% -55,9% 6 OCTAPHARMA 1 026 5,8% -35,2% 7 F.HOFFMANN 601 3,4% -68,7% 8 LABORATORY TUTEUR 599 3,4% -36,2% 9 Merck 547 3,1% -42,9% 10 JOHNSON & JOHNSON 495 2,8% -35,9%

По итогам 1 полугодия 2017 года по программе ВЗН были осуществлены закупки 73 брендов. На ТОП-10 брендов по объему продаж в стоимостном выражении в программе «7 нозологий» приходится около 59,7%, а ТОП-20 – 82,4%.

Бренд «Ревлимид» удержал лидирующую позицию в 1 полугодии 2017 года. Несмотря на это, было отмечено сокращение объема закупок данного бренда на 13,3%. Второе место занимает бренд «Ацеллбия» с долей рынка около 9,5%. Тройку лидеров замыкает препарат компании «Натива» — «Аксоглатиран».

Максимальный прирост закупок по сравнению с 1 полугодием 2016 года показал бренд «Адвейт»: 60,4%. Закупки препарата «Борамилан» сократились на 37,9%, что является самым заметным падением среди препаратов, вошедших в ТОП-10.

ТОП-10 брендов в стоимостном выражении в программе ВЗН за 1 полугодие 2017 года

Рейтинг Бренд Объем, Доля, Прирост, 6м. 2017, млн. руб. 6м. 2017 6м. 2017/6м. 2016, % 1 РЕВЛИМИД 4 814 12,2% -13,3% 2 АЦЕЛЛБИЯ 3 724 9,5% -8,7% 3 АКСОГЛАТИРАН 2 485 6,3% 10,3% 4 АДВЕЙТ 2 006 5,1% 60,4% 5 КОАГИЛ 1 970 5,0% 8,2% 6 БОРАМИЛАН 1 914 4,9% -37,9% 7 РЕБИФ 1 780 4,5% 19,7% 8 ОКТОФАКТОР 1 727 4,4% 54,6% 9 ГЕНФАКСОН 1 648 4,2% -1,7% 10 ОКТАНАТ 1 441 3,7% 6,1%

ТОП-10 брендов по натуральному объему значительно отличается от рейтинга брендов по стоимостным объемам. Лидером выступает бренд «Октанат» с долей рынка 8,8%.

Наиболее заметный прирост продаж показал бренд «Адвейт»: +47,7%. Незначительно отстают от него такие бренды, как «Аксоглатиран» (+44,2%), «Ацеллбия» (+41,5%) и «Октофактор» (+40,6%). При этом наблюдается существенное снижение объемов брендов «Гемофил» и «Пульмозим»: сокращение закупок составило 27,6% и 23,7%.

ТОП-10 брендов в натуральном выражении в программе ВЗН за 1 полугодие 2017 года

Рейтинг Бренд Объем,6м. 2017, тыс. упак. Доля,6м. 2017 Прирост,6м 2017/ 6м 2016, % 1 ОКТАНАТ 281,6 8,8% 5,6% 2 АДВЕЙТ 219,1 6,8% 47,7% 3 РЕБИФ 184,4 5,7% 22,0% 4 ОКТОФАКТОР 169,1 5,3% 40,6% 5 ГЕНФАКСОН 161,3 5,0% -5,2% 6 АКСОГЛАТИРАН 149,7 4,7% 44,2% 7 АЦЕЛЛБИЯ 132,3 4,1% 41,5% 8 ИММУНАТ 132,2 4,1% -3,8% 9 ГЕМОФИЛ 118,3 3,7% -27,6% 10 ПУЛЬМОЗИМ 112,9 3,5% -23,7%

ОНЛС

Объем государственных закупок по ОНЛС в 1 полугодии 2017 года составил 30,2 млрд. рублей, что на 2,4% меньше, чем в аналогичном периоде 2016 года. В натуральном выражении наблюдалось более существенное сокращение объема приобретаемых средств -5,0%, в результате в аптеки для льготных категорий граждан завезено 43,9 млн. упаковок лекарств.

По подпрограмме ОНЛС доля отечественных препаратов выросла как в стоимостном выражении (с 22,2% до 26,1%), так и в натуральном (с 53,5% до 58,6%).

В рейтинге производителей по ОНЛС в основном присутствуют иностранные компании. Отечественные производители представлены компаниями «Натива», занявшей 5 строчку; «Биокад», расположившейся на 8 позиции в рейтинге, и «Сотекс», замыкающей ТОП-10 фирм-производителей. Рост объемов закупок «Биокад» в подпрограмме ОНЛС обеспечен переключением на препараты отечественного производства в таких МНН, как ТРАСТУЗУМАБ и БЕВАЦИЗУМАБ. Прирост закупок препаратов компании «Натива» на 77,8% был обеспечен включением в программу таких брендов «Формисонид», «Бусерелин-Лонг», «Тиотропиум-Натив».

Максимальное падение закупок показали препараты компании F.Hoffmann-La Roche (-43,0%). Основной вклад в значительное снижение объемов продаж внесли бренды «Герцептин» (-91,0%) и «Пегасис» (-67,8%).

ТОП-10 производителей в программе ОНЛС 1 полугодие 2017 год

Рейтинг Производитель Объем, Доля, Прирост, 6м. 2017, млн. руб. 6м. 2017, % 6м. 2017/ 6м. 2016, % 1 SANOFI 2 674 8,9% 5,4% 2 ASTRAZENECA 2 071 6,9% -8,4% 3 NOVO NORDISK 2 036 6,7% -15,6% 4 JOHNSON & JOHNSON 1 632 5,4% 8,1% 5 НАТИВА 1 451 4,8% 77,8% 6 F.HOFFMANN 1 376 4,6% -43,0% 7 NOVARTIS 1 347 4,5% 28,5% 8 БИОКАД 1 271 4,2% 123,6% 9 ELI LILLY 856 2,8% -13,8% 10 Сотекс 686 2,3% -4,7%

В целом по ОНЛС в 1 полугодии 2017 года государство закупило 1645 различных брендов лекарственных препаратов

В рейтинге по стоимостному объему лидируют импортные препараты. Суммарно доля ТОП-10 брендов составляет 21,4%. Практически все бренды, входящие в десятку, снизили свой объем закупок по сравнению с январем-июнем 2016 года. Исключениями стали «Хумира» (+16,0%), а также новички рейтинга «Туджео СолоСТАР» и «Гертикад», которые не участвовали в закупках в 1 полугодии 2016 года.



ТОП-10 брендов в программе ОНЛС за 1 полугодие 2017 года

Рейтинг Бренд Объем, Доля, Прирост, 6м. 2017, млн. руб. 6м. 2017, % 6м. 2017/6м. 2016, % 1 ТУДЖЕО СОЛОСТАР 1038,5 3,4% New 2 ЛАНТУС 870,9 2,9% -50,3% 3 НОВОРАПИД 742,3 2,5% -8,4% 4 ЛЕВЕМИР 649,0 2,2% -18,2% 5 ХУМИРА 602,1 2,0% 16,0% 6 ГЕРТИКАД 595,9 2,0% New 7 ЗОЛАДЕКС 513,2 1,7% -18,0% 8 ЭРАЛЬФОН 485,9 1,6% -8,0% 9 КЕТОСТЕРИЛ 484,9 1,6% -22,0% 10 ХУМАЛОГ 483,5 1,6% -3,9%

gmpnews