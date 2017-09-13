Ставропольское УФАС оштрафовало ООО «Бережная аптека Апрель» на 300 тыс. рублей

В Ставропольском крае УФАС настаивает на прекращении использования наименования «аптечный склад» (и ему подобных) в деятельности фармпредприятий. Больше всего претензий – к юрлицам, относящимся к группе компаний «Апрель». По мнению антимонопольного органа, работа аптечного пункта под вывеской «аптечный склад» является недобросовестной конкуренцией. Нескольким ООО из этой группы уже выданы предписания с требованием прекратить нарушать закон.

12 сентября ставропольское УФАС рассмотрело административное дело в отношении ООО «Бережная аптека Апрель» и за нарушение статьи 14.33 КоАП РФ «Недобросовестная конкуренция» оштрафовало его на 300 тыс. руб.

Екатерина Погонцева

«Фармацевтический вестник»