Teva Pharmaceutical продает права на внутриматочный контрацептив

Израильская фармацевтическая компания Teva Pharmaceutical Industries Ltd. продаст права на внутриматочный контрацептив Paragard американскому производителю медизделий Cooper Cos., сообщает Fox Business.

Сумма сделки – 1,1 млрд долл. Вместе с правами на Paragard к американской компании перейдет и производственное предприятие в г. Буффало (штат Нью-Йорк).

Кроме того, до конца текущего года Teva надеется получить, по меньшей мере, 2 млрд долл. за свое подразделение по производству продукции для женского здоровья, а также портфели противоопухолевых и обезболивающих препаратов в Европе. Вырученные средства пойдут на погашение долговых обязательств Teva, объем которых составляет около 35 млрд долл.

За 12 месяцев по 30 июня 2017 г. выручка от Paragard, который продается только в США, составила около 168 млн долл.

Днем ранее израильская компания определилась с новым исполнительным директором. Им станет Коре Шульц, ныне возглавляющий датскую компанию Lundbeck.

Илья Дугин

«Фармацевтический вестник»