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Красноярские «Губернские аптеки» будут доставлять лекарства оленеводам Таймыра

ГУП «Губернские аптеки» Красноярского края планирует выезжать в населенные пункты, где нет аптек, чтобы снабдить лекарствами жителей. Об этом говорится в официальном сообщении администрации Таймыра.

По словам заведующего филиалом «Губернских аптек» Павла Вдовенко, выезды работников предприятия будут совершаться во время важных для Таймыра праздников: дни оленевода и рыбака. Именно в эти дни в поселки приезжают оленеводы и жители, занимающиеся традиционными промыслами.

Павел Вдовенко отметил, что предприятием «Губернские аптеки» заключен договор с компанией «Аптека.ру». Жители Таймыра могут заказывать на сайте медикаменты, которые доставляют в одну из аптек административного центра округа Дудинку. Если заказчик – житель отдаленного таймырского поселка, то заказ будет направлен в поселковый аптечный пункт по месту жительства северянина.

Елена Калиновская
«Фармацевтический вестник»

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Сентябрь 12, 2017 | Просмотров: 50