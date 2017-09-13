Суд отказал в возмещении затрат на генетические тесты для ЭКО

Центральный районный суд города Твери отказал пациентке в удовлетворении иска о взыскании с Минздрава Тверской области расходов на проведение преимплантационной генетической диагностики (ПГД), которую женщина была вынуждена сделать за свой счет, чтобы зачать здорового ребенка с помощью процедуры экстракорпорального оплодотворения (ЭКО).

Как говорится в сообщении Института стволовых клеток (ИСКЧ), у женщины и ее мужа была выявлена мутация, приводящая к развитию у ребенка тяжелого заболевания – врожденного поликистоза почек. Тогда генетики посоветовали пройти паре процедуру ЭКО с ПГД. Ее смысл заключается в том, что специалисты исследуют оплодотворенные яйцеклетки и имплантируют женщине эмбрион, в котором нет мутировавших генов.

Однако Минздрав Тверской области предоставил ей в рамках программы обязательного медицинского страхования (ОМС) только направление на проведение ЭКО. Оплачивать процедуру ПГД женщине пришлось за свой счет. Со второй попытки у нее наступила беременность, и в 2017 году она родила здорового ребенка.

После этого женщина подала иск к областному Минздраву с требованием возместить ей расходы на проведение диагностики и компенсировать моральный вред (о какой сумме идет речь, в материале не уточняется). Однако суд не нашел оснований для этого и пришел к выводу, что медицинская помощь, соответствующая профилю заболевания пациентки, была оказана ей в полном объеме, а Минздрав Тверской области полностью выполнил свои обязательства.

«ПГД не является самостоятельным видом медицинской помощи, направление для проведения которой входило в полномочия министерства, а также не является медицинской услугой, входящей в стандарт оказания медицинской помощи, соответственно, не подлежит предоставлению гражданам на бесплатной основе», – говорится в решении суда.

По словам заместителя директора по научной работе ФГБУ «Медико-генетический научный центр», председателя Российского общества медицинских генетиков Веры Ижевской, проблема данной пациентки связана с несовершенством законодательства. «В соответствии с статьей 55 Закона «Об основах охраны здоровья граждан в РФ» вспомогательные репродуктивные технологии предназначены для лечения бесплодия. Супружеские пары с высоким риском наследственного заболевания у ребенка, обращающиеся за ПГД, как правило, не имеют проблем с бесплодием. В результате они не могут воспользоваться технологией ПГД за счет средств ОМС. Год назад Российское общество медицинских генетиков обращалось в МЗ РФ с инициативой изменения ст. 55 ФЗ-323, что позволило бы семьям с высоким риском передачи потомкам наследственного заболевания воспользоваться вспомогательными репродуктивными технологиями, включая ПГД и другие. Ответа мы не получили», – приводит пресс-служба ИСКЧ слова Ижевской.

Как сообщалось ранее, Минздрав России планирует внести в Номенклатуру медицинских услуг процедуры по внутриматочному введению криоконсервированных (замороженных) эмбрионов при ЭКО за счет государственных гарантий оказания медпомощи. Как пояснили Vademecum в министерстве, это поможет повысить эффективность и безопасность ЭКО и одновременно снизить стоимость процедуры для системы ОМС.

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