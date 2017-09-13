«АстраЗенека» запустила производство первого таргетного препарата для лечения рака легкого в России

8 сентября международная биофармацевтическая компания «АстраЗенека» осуществила запуск нового высокотехнологичного производственного процесса на своем предприятии в индустриальном парке «Ворсино» Калужской области. Одним из первых препаратов, который будет выпускаться на новой линии, станет инновационный таргетный препарат для лечения рака легкого (осимертиниб). В официальном мероприятии приняли участие: губернатор Калужской области Анатолий Артамонов, исполнительный вице-президент подразделения «Международные рынки» Леон Ванг («АстраЗенека»), исполнительный вице-президент по производству и информационным технологиям Пэм Ченг («АстраЗенека»), генеральный директор ООО «АстраЗенека Индастриз» Геннадий Пяцкий.

«АстраЗенека» открыла завод в Калужской области в 2015 году, инвестировав в его строительство 224 млн долларов США, и с тех пор продолжает последовательно развивать свое локальное производство. В рамках торжественной церемонии запуска производства инновационного таргетного препарата для лечения рака легкого было объявлено о дополнительных инвестициях «АстраЗенека» в приобретение, сооружение, изготовление, доставку, установку и валидацию оборудования для новой производственной линии в размере более 700 млн рублей.

Благодаря открытию новой производственной линии завод будет выпускать не только препарат осимертиниб, но также один препарат для лечения сердечно-сосудистых заболеваний, один препарат для лечения сахарного диабета 2 типа, а также еще один онкологический препарат для лечения рака легкого. Всего – до 3,5 млн упаковок инновационных лекарственных препаратов «АстраЗенека» в год. Согласно текущему графику локализации, выход их производства на полный цикл запланирован на 2020 год.

На заводе «АстраЗенека» производится более 30 инновационных препаратов для лечения заболеваний в таких терапевтических областях, как онкология, кардиология, гастроэнтерология, психиатрия и пульмонология. Это практически 80% портфеля компании в России.

Как отметил Анатолий Артамонов, «АстраЗенека Индастриз» является активным участником Калужского кластера фармацевтики, биотехнологий и биомедицины. «Дальнейшее развитие кластера мы связываем с успешной деятельностью наших деловых партнеров и создаем для этого все необходимые условия. Калужский фармкластер представлен более 60 участниками, более 9 тысяч человек работают в фармотрасли региона. Каждый год наблюдается рост объем производства. В этом году он составляет предположительно 87%», – добавил Анатолий Артамонов.

Генеральный директор ООО «АстраЗенека Индастриз» Геннадий Пяцкий: «Из 30 заводов компании «АстраЗенека» только 3 будут производить новый препарат. В их числе – калужское предприятие. Производственная мощность предприятия с введением новых линий составит – 40 млн упаковок в год».

Отмечалось, Россия является одним из ключевых рынков, приоритетных для деятельности компании «АстраЗенека». Около 40 оригинальных препаратов компании зарегистрированы и разрешены к использованию на территории страны. Одна из ключевых задач компании – внести весомый вклад в формирование инновационной фарминдустрии в России.

Исполнительный вице-президент по производству и информационным технологиям Пэм Ченг («АстраЗенека»): «Мы инвестируем в новые технологии. На предприятии в Калужской области мы создаем новые мощности, соответствующие самым передовым международным стандартам».

Исполнительный вице-президент подразделения «Международные рынки» Леон Ванг («АстраЗенека»): «Запуск нового препарата, трансфер технологий – это важная веха развития компании в России. Мы получаем огромную поддержку как со стороны федерального, так и со стороны регионального правительства. На предприятии работают высококвалифицированные специалисты, чья миссия заключается в поиске новых решений лечения раковых заболеваний. В приоритете – российский рынок. По мере роста мощностей рассматриваем и экспорт в другие страны».

arrko