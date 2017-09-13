Потенциальный блокбастер фармы Eli Lilly успешно прошел испытания

Фармацевтическая компания Eli Lilly & Co. (LLY, NYSE) представила результаты испытаний экспериментального препарата abemaciclib, предназначенного для лечения рака молочной железы. При приеме abemaciclib совместно со стандартной терапией шансы на замедление прогрессирования опухоли составляют 46%. При условии утверждения, препарат может стать блокбастером к 2021 г.

Препарат abemaciclib представляет собой ингибитор CDK4/6, который в данный момент является наиболее эффективной терапией для лечения некоторых типов рака молочной железы. Данный вид лекарств является одним из лучших вариантов для тех, кто не реагирует на другую терапию.

В настоящее время на рынке уже есть два похожих на abemaciclib препарата: Ibance от фармацевтического гиганта Pfizer Inc. (PFE, NYSE) и Kisqali от компании Novartis AG (NVS, NYSE). Препарат от Eli Lilly не значительно отличается от потенциальных конкурентов и демонстрирует схожие результаты испытаний. Так, во время исследований прием abemaciclib вместе со стандартной терапии увеличивает вероятность замедления прогрессирования опухоли на 46%. Улучшение было отмечено у 59% пациентов, по сравнению с показателем 44% в группе, принимавшей стандартную терапию с плацебо. Abemaciclib ориентирован в первую очередь на лечение одной из самых агрессивных форм рака, потому доктора с высокой вероятностью будут его выписывать, а страховые компании оплачивать такое лечение. Таким образом, в случае одобрения, abemaciclib может стать одной из разновидностей лечения и повысит шансы на выздоровление пациентов.

Отличие abemaciclib от конкурентов лишь в дозировке и схеме лечения: лекарство предназначено для ежедневного приема, в то время как препараты Pfizer и Novartis предполагают перерывы между трехнедельными курсами.

Анализ объемов продаж конкурирующих препаратов позволяет предположить, что продажи abemaciclib к 2021 г. могут превысить $1,2 млрд.

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