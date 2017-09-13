ЗАО «Активный Компонент» приобретает новое оборудование для R&D лабораторий на условиях лизинга

Компания «Активный Компонент», основной бизнес которой сосредоточен в Санкт-Петербурге, является крупнейшим российским производителем дженериковых фармацевтических субстанций: сегодня в портфеле компании — свыше 50 наименований активных веществ. В прошлом году, по данным пресс-службы «Активного Компонента», оборот данного предприятия составил около 1 млрд рублей, а к 2020 году, с запуском второго завода в Пушкине, планируется увеличить этот показатель до 4,5 млрд рублей в год. Совокупные производственные мощности предприятия будут доведены до 140 тонн фармсубстанций в год.

Новое оборудование для оснащения R&D лабораторий ЗАО «Активный Компонент» приобретает у ООО «ЮниКредит Лизинг». Оно предназначено для научно-исследовательских лабораторий и опытно-промышленного участка производственной площадки в пос. Металлострой, что находится под Петербургом. Срок лизинга составляет 5 лет. Поставка оборудования планируется в 3 этапа: первая партия поступит уже в 4-м квартале 2017 года. Всего будет поставлено более 100 единиц оборудования, в том числе, высокоэффективные жидкостные хроматографы (ВЭЖХ), высокоэффективные газовые хроматографы (ГЭЖХ), ИК-Фурье спектрометры, автотитраторы, роторно-пленочные испарители, оборудование для работы при пониженном давлении, лабораторные реакторы и другое.

— Расширение площади R&D департамента до 1200 м2 и техническое переоснащение лабораторий передовым оборудованием позволит нам значительно расширить номенклатурный ряд выпускаемых позиций — до 10 новых ежегодно, а также достигнуть плановых показателей по экспорту — довести объем поставок зарубежным производителям до 10% от общего объема продаж», — отметил президент компании «Активный Компонент» Александр Семёнов.

Ольга Островская

«Фармацевтический вестник»