Росздравнадзор обнаружил в вакцине БЦЖ инородное тело

Информацию о выявлении инородного тела в разведенной вакцине в Росздравнадзор предоставил территориальный орган ведомства по Удмуртской Республике.

«Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения на основании предоставленной территориальным органом Росздравнадзора по Удмуртской Республике информации сообщает о приостановлении реализации лекарственного препарата «Вакцина туберкулезная (БЦЖ), лиофилизат для приготовления суспензии для внутрикожного введения 0,05 мг/доза 10 доз, ампулы (5), растворитель — натрия хлорид 0,9% 1 мл, ампулы (5), пачки картонные, для лечебно­ профилактических учреждений» серии С 138, серия растворителя ТО 10716 производства ФГУП «НПО «Микроген» Минздрава России, в связи с выявлением инородного тела в разведенной вакцине», — говориться в информационном сообщении ведомства.

Росздравнадзор предлагает субъектам обращения лекарственных средств, медицинским организациям провести проверку наличия указанной серии лекарственного препарата, о результатах информировать Территориальный орган Росздравнадзора.

Территориальным органам Росздравнадзора поручено обеспечить контроль за выявлением и изъятием из обращения указанной серии лекарственного препарата.

Оксана Баранова

«Фармацевтический вестник»