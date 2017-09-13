Roche вновь признана самой устойчиво развивающейся компанией в секторе здравоохранения

Компания Roche признана лидером в секторе фармацевтики, биотехнологий и медико-биологических наук согласно индексам устойчивости Доу-Джонса (DJSI), говорится в пресс-релизе. Включение в индексы Доу-Джонса осуществляется по результатам глубинного анализа экономических, экологических и социальных показателей. Семейство индексов DJSI служит ориентиром для инвесторов, которые учитывают показатели устойчивости для формирования своих портфелей.

Roche сохраняет свое лидерство благодаря стратегии обеспечения устойчивого развития, которая полностью интегрирована в бизнес-процессы и культуру компании. Согласно оценкам этого года, Roche достигла особенно высоких результатов в категориях, относящихся к облегчению бремени расходов в здравоохранении, этичным маркетинговым практикам и стратегиям по поддержанию мирового климата.

«Мы очень гордимся тем, что наши усилия, направленные на обеспечение устойчивости, вновь получили признание, – говорит главный исполнительный директор Группы компаний Roche Северин Шван.

Обеспечение доступности медицинской помощи способствует достижению целей в области устойчивого развития (SDG), которые приняты Организацией Объединенных Наций осенью 2015 года. Roche стремится внести вклад в реализации некоторых из этих целей в соответствии со своей бизнес-стратегией, в частности целей категории SDG3, которые заключаются в обеспечении инициатив по улучшению качества жизни и поддержанию здорового образа жизни.

«Фармацевтический вестник»