Эксперт: Маркетинговые договоры остаются ключевым каналом дохода аптек

Производители ЛС, заключая маркетинговые договоры с аптечными сетями, хотели бы, чтобы деньги шли исключительно на продвижение их продуктов. Однако, как считает управляющий партнер АСНА Александр Кондратьев, маркетинговые контракты остаются ключевым каналом дохода аптеки, потому что деньги остались только у производителей.

«Рынок долго дискутировал на тему, правильно ли, что аптечные сети используют маркетинговые деньги для ценовых войн. Производители говорили, что им бы хотелось, чтобы деньги шли на продвижение. Но нужно понимать, что цены, которые выставляют дискаунтеры, формируются только из маркетинга. То есть фактически, договариваясь с производителями по маркетинговому бюджету, большинство денег дискаунтеры инвестируют в цену. При этом я считаю бессмысленным говорить с производителями об увеличении бюджета, если аптечная сеть не может предложить взамен новые, интересные сервисы. Выставление условий производителю: или определенный процент или мы не заключаем договор, уже не работает», — пояснил Александр Кондратьев.

Об этом и многом другом эксперт с удовольствием расскажет на первой конференции «Фармацевтического вестника» – «Прямой контракт: выигрывают все! Логистика. Аптечные сети и ассоциации. Производство. Финансирование. Страхование», которая пройдет в Сочи 21-22 сентября.

Оксана Баранова

«Фармацевтический вестник»