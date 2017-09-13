Денис Мантуров подтвердил намерение заключить первый специнвестконтракт в фармацевтике

Проект Astra Zeneca по локализации производства в России десяти лекарственных препаратов, в том числе для лечения сахарного диабета, онкологических, кардиологических и респираторных заболеваний, позволит в ближайшее время выйти на заключение первого в области фармацевтики специнвестконтракта. Об этом, выступая на встрече сопредседателей Российско-Шведского Наблюдательного комитета по торговле и экономическому сотрудничеству, заявил глава Минпромторга Денис Мантуров.

«Этот механизм предельно конкретизирует отношения между государством и инвестором, который получит долгосрочные гарантии льготных условий ведения бизнеса в обмен на обязательства по локализации», — подчеркнул Денис Мантуров.

Как отметил министр, в настоящее время заключено 9 федеральных специнвестконтрактов. Глава Минпромторга также выразил надежду, что сотрудничество со шведским фармпроизводителем станет основой для заключения новых СПИКов.

Сергей Рякин

«Фармацевтический вестник»