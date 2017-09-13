Росздравнадзор по-прежнему выявляет большое количество незарегистрированных медизделий на рынке

За пять месяцев текущего года возбуждено 48 уголовных дел по фактам незаконного обращения медизделий. Число незарегистрированных, фальсифицированных и контрафактных медицинских изделий выявляемых Росздравнадзором по-прежнему велико.

В 2016 году ведомством было выявлено более 3 млн единиц, за первое полугодие текущего года — 500 тысяч единиц медизделий, запрещенных к обращению на российском рынке. Такие данные в ходе первого Национального форума «Импортозамещение» привел Дмитрий Павлюков, заместитель руководителя Росздравнадзора.

Суммарный размер штрафов за нарушения в сфере обращения медизделий в 2016 году достиг 116 млн рублей.

В качестве позитивной тенденции представитель Росздравнадзора отметил рост заявок на регистрацию и перерегистрацию медицинских изделий в том числе отечественного производства.

«Тот факт, что производители не забывают вносить изменения в регистрационное досье , мы считаем позитивной тенденцией», – отметил Дмитрий Павлюков.

Елена Калиновская

«Фармацевтический вестник»