Apple Watch научат диагностировать заболевания сердца

На презентации нового iPhone X компания Apple подтвердила, что пытается обучить «умные часы» Apple Watch не только измерять основные параметры организма (например, пульс), но и диагностировать заболевания сердца.

Как сообщает американский телеканал CNBC, Apple ведет эту работу совместно с медиками из Университета Стэнфорда и провайдером телемедицинских услуг American Well. Гаджет в первую очередь может стать инструментом для выявления мерцательной аритмии – заболевания, которое поначалу протекает бессимптомно, но в итоге приводит к образованию тромбов, инсультам и другим осложнениям.

American Well уже сотрудничает с Apple в сфере разработки приложений, через которые пользователь может обратиться за медицинской помощью. Кроме того, Apple Watch уже применяются в исследованиях по скринингу сердечного ритма, например, в стартапе Cardiogram.

Генеральный директор Apple Тим Кук намекнул на интерес компании к приложениям по кардиологии в своем интервью изданию Fortune: «Одна из целей развития Apple Watch – делать измерения показателей, которые люди обычно не измеряют постоянно. Например, сердца. Очень немногие носят кардиомониторы. Мы крайне заинтересованы в этой области. И да, это возможность для развития бизнеса».

Ранее стало известно, что Apple намерена купить компанию athenahealth, которая занимается облачными и мобильными технологиями в сфере медицины

Источник: CNBC

vademec