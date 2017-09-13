Новые методы диагностики туберкулеза могут включить в ОМС

Уполномоченный при Президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова предложила Минздраву включить альтернативные методы диагностики туберкулеза в программу обязательного медицинского страхования (ОМС), пишет «Коммерсантъ».

По ее словам, многие родители испытывают проблемы при устройстве детей в дошкольные учреждения, так как для этого, согласно приказу Минздрава, ребенку необходимо пройти рентген и сделать пробу Манту, на которую у некоторых детей бывает аллергия. «Около трех месяцев мы вели переговоры с несколькими ведомствами, пытались найти консенсус. В итоге нас поддержал Минздрав России, в результате чего Всероссийское общество фтизиатров указало, что медицина развивается и существуют альтернативные методы. Например, «Т-спот», который дает возможность продиагностировать туберкулез через анализ крови», – рассказала Кузнецова.

Однако такой метод диагностики может стоить от 5 до 8 тысяч рублей в зависимости от региона и медучреждения. «Мы на эту тему тоже переговорили с многодетными мамами: попробуй диагностируй так пять-шесть детей, это влетит в копеечку. Мы предложили Минздраву рассмотреть возможность включения альтернативных методов в ОМС. А в течение этого года можно проанализировать, сколько людей захотят его сделать, то есть в каком количестве закладывать средства. Я надеюсь, этот анализ станет более доступным», – заявила Кузнецова.

Кузнецова и раньше предлагала внедрить в России альтернативные тесты на туберкулез. В ноябре 2016 года Минздрав дал пояснение омбудсмену, что начал работу над документами, которые позволят внедрить эти тесты в клиническую практику наравне с реакцией Манту.

Источник: ТАСС

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