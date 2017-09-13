Цыб: в России наблюдается бум финансирования создания фармпроизводств

Поддержка локальных производителей лекарственных препаратов способствовала привлечению как отечественных, так и зарубежных инвестиций в организацию выпуска ЛС в России, рассказал заместитель министра промышленности и торговли Сергей Цыб на встрече, посвященной 15-летию Ассоциации российских фармацевтических производителей (АРФП).

По словам Цыба, в последние пять лет наблюдается настоящий бум финансирования проектов по созданию фармпроизводств на территории России: размер инвестиций в этой сфере оценивается в 120 млрд рублей. За эти годы было открыто 39 новых заводов, в том числе с участием иностранного капитала. «Это говорит о том, что отрасль сильно видоизменилась, окрепли в том числе российские компании, появились новые игроки, мы видим как активно они развиваются», — отметил Цыб.

Говоря о развитии российского фармпроизводство замминистра привел данные по производству лекарств, включенных в госпрограмму «7 высокозатратных нозологий»: в 2011 году доля отечественных лекарств в программе составляла 4%, а по итогам прошлого года – 44% (в денежном выражении).

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