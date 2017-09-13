«Аптечная сеть 36,6» готова к введению маркировки всех лекарств в 2019 году

Группа компаний «Аптечная сеть 36,6» (управляет сетями аптек «36,6», «А5», «Горздрав», «Фармадар», «А.В.Е.») готова к введению маркировки всех лекарств в 2019 году, согласно запланированному графику, сообщил RNS директор по внешним коммуникациям компании Алексей Киселев-Романов.

«Наша группа компаний — один из самых активных участников пилотного проекта. В настоящее время у нас проходят плановые тесты оборудования, и мы однозначно не будем отступать от намеченного графика», — сказал он.

Ранее «Коммерсант» сообщил, что члены Ассоциации российских фармацевтических производителей (АРФП) предлагают перенести срок перехода на тотальную маркировку лекарств с 2019 на 2021 год. В ассоциации опасаются, что 80% производителей не успеют к назначенному сроку установить необходимое оборудование и немаркированные препараты могут оказаться в нелегальном обороте.

Пилотный проект по маркировке лекарств в России стартовал с 1 февраля 2017 года. Как отмечали в Росздравнадзоре, предполагалось, что на первом этапе будут промаркированы более 60 наименований лекарств, в том числе 10 торговых наименований препаратов, предназначенных для дорогостоящего лечения редких заболеваний (высокозатратных нозологий), более 30 торговых наименований лекарств из перечня жизненно необходимых и важнейших препаратов (ЖНВЛП).

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