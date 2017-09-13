Фармкомпании предлагают передвинуть введение маркировки с 2019 на 2021 год

Члены Ассоциации российских фармацевтических производителей (АРФП), среди которых Stada, AstraZeneca, Bayer, предлагают перенести срок перехода на тотальную маркировку лекарств с 2019 на 2021 год. Они опасаются, что 80% производителей не успеют к назначенному сроку установить необходимое оборудование и непромаркированные препараты могут оказаться в нелегальном обороте. У участников рынка еще есть возможность повлиять на ситуацию, поскольку соответствующий законопроект пока не принят.

Члены АРФП предлагают установить двухлетний переходный период на систему маркировки, сообщил “Ъ” гендиректор ассоциации Виктор Дмитриев. По его словам, в течение этого времени продажа лекарств будет возможна как с маркировкой, так и без нее. Он объясняет необходимость меры тем, что в обороте будет находиться большое количество лекарственных средств со сроком годности два-три года, выпущенных легально, но непромаркированных.

Также, по данным опроса Союза профессиональных фарморганизаций, более 80% компаний могут не успеть завершить процесс внедрения маркировки к 2019 году, из-за чего их бизнес станет нелегальным. Сложность заключается в том, что сейчас резко вырос срок поставки и установки необходимого оборудования на одну линию. «С четырех-пяти месяцев он увеличился до девяти, из-за того что на зарубежных производителей обрушилось огромное количество заказов»,— уточнил господин Дмитриев.

В АРФП добавили, что предложения обсуждаются в рамках заседаний в Росздравнадзоре. Впрочем, в пресс-службе ведомства сообщили “Ъ”, что оно не уполномочено пересматривать сроки.

Проект закона о тотальной маркировке лекарств для отслеживания их движения от производства до потребителя внесен в Госдуму в июле. По данным Виктора Дмитриева, он может быть принят в третьем чтении уже «в ближайшее время». Документ предполагает, что все находящиеся в обороте лекарства будут охвачены маркировкой к 31 декабря 2018 года. К этому сроку в систему должны войти все 350 тыс. участников отрасли, специальной меткой будет сопровождаться около 7 млрд упаковок в год. Механизм призван устранить с рынка и госпитального сегмента фальсификат и недоброкачественные лекарства. Прототип системы тестируется с февраля: в пилотном проекте участвуют 24 компании, Федеральная налоговая служба (ФНС; выступает оператором), Минпромторг, Минздрав, Минфин, Минсвязь, Росздравнадзор, Федеральная таможенная служба. Нежелание производителей участвовать в пилотном проекте господин Дмитриев объясняет тем, что компании ожидают финального принятия нормативного акта.

Представитель одной из компаний, участвующих в пилотном проекте, говорит, что остальные не успеют реализовать требования по маркировке к установленному сроку. «Помимо поставки оборудования самим производителям, необходимая система должна быть установлена в лечебно-профилактических учреждениях, большинство из которых являются государственными. Средства на это в бюджете 2018 года пока не заложены»,— отметил он. Право голоса в решении вопроса о корректировке сроков имеют участники пилотного проекта, которые сейчас формируют свою позицию по этому поводу, говорит собеседник “Ъ”. Он добавил, что участники рынка намерены донести консолидированную позицию до вице-премьера Аркадия Дворковича, курирующего фармацевтическую отрасль.

Исполнительный директор «Полисана» (не участвует в пилотном проекте) Евгений Кардаш рассказал, что компания самостоятельно с 2015 года готовится к реализации проекта, но перейти на систему к 2019 году все равно не успеет. Если срок не будет продлен, из продажи могут исчезнуть препараты, не успевшие пройти маркировку. У него также вызывает сомнение готовность национальной информационной системы: «Сейчас она успешно принимает несколько сот тысяч препаратов, но впоследствии речь будет идти о миллиардах упаковок». Между тем в ФНС вчера сообщили “Ъ”, что к работе в обозначенные сроки система готова.

gmpnews