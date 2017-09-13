Россиянам предложат только отечественную вакцину от гриппа

В рамках бесплатной вакцинации россиян Минздрав будет использовать только отечественные вакцины. Об этом «Известиям» рассказали в ведомстве. В нынешнем году для этой цели было закуплено более 58 млн доз вакцин — на 23% больше, чем в прошлом.

Отметим, что в этом году закуплено на 10 с лишним миллионов доз больше. В 2016 году было приобретено только 47 млн доз вакцин против гриппа, — сообщили в ведомстве.

На эти цели министерство в 2017 году потратило 4,8 млрд рублей — на 30% больше, чем годом ранее. В Минздраве отметили, что увеличение закупок свидетельствует о росте охвата населения иммунизацией против гриппа, в том числе в регионах.

В докладе Роспотребнадзора «О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения в РФ» указано, что в этом году необходимо привить не меньше 40% россиян. В прошлом году вакцинацию прошли 38,3% населения страны.

Во многих развитых странах показатель вакцинации против гриппа — около 75%. Мы стремимся к этой цифре, — рассказали представители ведомства.

В фармацевтической компании «Нацимбио» подтвердили, что впервые за всё время вакцинопрофилактики гриппа в нашей стране 100% закупленной вакцины было произведено в России. На всех стадиях технологического процесса использовалось только отечественное сырье.

Последние законодательные инициативы направленны на обеспечение приоритета отечественной продукции. Руководство страны поставило задачу снизить зависимость от импорта вакцин. Производители иммунобиологических препаратов наращивают объемы производства для удовлетворения потребности здравоохранения, — рассказали в компании.

Заведующий лабораторией вакцинопрофилактики НИИ им. И.И. Мечникова доктор медицинских наук Михаил Костинов сообщил, что Россия — единственная в мире страна, производящая все существующие в мире вакцины против гриппа.

Нет смысла закупать импортные препараты. Не только из-за программы импортозамещения, но и потому что ни одна страна не может сравниться с Россией по производству вакцин против гриппа. У нас в стране их переизбыток, мы можем обеспечить ими не только россиян, но и другие страны, — пояснил специалист.

По его словам, отечественные препараты безопасны, поскольку не содержат вирус, а только его белок.

Фото: ТАСС/Павел Каравашкин

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