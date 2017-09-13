«Нацимбио» демонстрирует достижения в импортозамещении

«Национальная иммунобиологическая компания», входящая в госкорпорацию Ростех, принимает участие в международной специализированной выставке «Импортозамещение». На общем стенде госкорпорации «Нацимбио» представляет иммунобиологические и лекарственные препараты, производимые по полному технологическом циклу на территории России.

Компания демонстрирует флагманские иммунобиологические препараты для профилактики гриппа – «Совигрипп» и «Ультрикс» (ООО «Форт» и НПО «Микроген»), продукцию компании «Синтез», бактериофаги и ботулотоксин «Релатокс» (НПО «Микроген»).

С 2015 года холдинг обеспечивает подведомственные Минздраву России медицинские учреждения российскими вакцинами, входящими в Национальный прививочный календарь. За это время доля отечественной продукции в закупках вакцин выросла в денежном выражении с 31% в 2015 году до 57% в 2017 году. Кроме этого, компании удалось не только заместить профилактические препараты от гриппа полностью российскими эффективными разработками, способствующими снижению роста заболеваемости, но и увеличить объем их поставок на 45% в соответствии с нуждами Министерства Здравоохранения РФ: c 40,2 млн доз в 2015 году до 58,5 млн в текущем.

«Поддержка фармацевтических производителей в рамках государственной политики импортозамещения имеет огромное значение для индустрии. За последние годы благодаря проделанной работе зависимость российской системы здравоохранения от импортных медикаментов была существенно снижена», — комментирует Андрей Загорский, генеральный директор «Нацимбио».

Помимо вакцинального направления, «Нацимбио» представляет препарат «Релатокс» — ботулинический токсин типа А, применяющийся не только в эстетической медицине для исправления косметических недостатков кожи, устранения морщин, лечения блефароспазма, но и в неврологии – у пациентов со спастичностью верхних конечностей, перенесших инсульт. Кроме того, производителем ведутся исследования для расширения показаний к применению препарата пациентами с ДЦП и гипергидрозом. «Релактокс» является первым и единственным отечественным ботулотоксином, подтвердившим требования государственной экспертизы качества, эффективности и безопасности по итогам его пятилетнего присутствия на отечественном рынке.

Противогриппозная вакцина «Ультрикс» компании «Форт» производится в России с соблюдением требований и норм GMP. Она одобрена для иммунизации детей с шести лет и не содержит консервантов. Вакцина НПО «Микроген» для профилактики гриппа «Совигрипп» используется для ежегодной профилактической иммунизации против сезонного гриппа. Вакцина применяется у детей с 6-месячного возраста, подростков и взрослых без ограничения возраста и у беременных женщин во II-III триместрах.

Ежегодная выставка «Импортозамещение» проходит с 12 по 14 сентября в Москве и демонстрирует успехи отечественных предприятий в области развития собственных производственных мощностей для выпуска конкурентоспособных импортозамещающих товаров и услуг.

gmpnews