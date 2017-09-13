Фарммедпром России представил свой потенциал на крупнейшей выставке Юго-Восточной Азии

Делегация России впервые представила собственный павильон на известной медицинской выставке Юго-Восточной Азии — MEDICAL FAIR THAILAND. Под эгидой Министерства промышленности и торговли Российской Федерации состоялась презентация продукции отечественных производителей — медицинские изделия, оборудование и лекарственные препараты. Проекты на российском стенде оценила Министр науки и технологий Королевства Таиланд Dr Atchaka Sriboonruang.

Стенд России представил широкий ассортимент медицинских изделий, оборудования, продукции для оснащения лечебных учреждений, медицинского транспорта, бригад. Это приборы, предназначенные для проведения реанимационных мероприятий на месте происшествия или в условиях транспортирования в скорой помощи; высокотехнологичное оборудование для интенсивной терапии новорожденных, импульсная ультрафиолетовая установка для дезинфекции воздуха, дефибриллятор-монитор, ультразвуковой ингалятор, уникальный тонометр для измерения внутриглазного давления через веко без контакта с роговицей и использования анестетиков и др. Посетители российского стенда могли также познакомиться с инновационными лекарственными средствами отечественного производства.

Сегодня российские компании осваивают новые компетенции в разработке и выпуске фармацевтической продукции, подчеркнули представители Минпромторга России в ходе конференции «Продвижение медицинских изделий отечественного производства на рынки стран Юго-Восточной Азии», состоявшейся в рамках деловой программы участия российской делегации в выставке. Среди основных направлений — моноклональные антитела, инсулины и их аналоги, цитоксины и факторы роста, рекомбинантные факторы, факторы свертывания крови, рекомбинантные ферменты и вакцины.

По итогам первого полугодия текущего года доля отечественных препаратов на фармацевтическом рынке увеличилась более чем на 13,8% по сравнению с аналогичным периодом 2016-го и составила 31,3% от общего объема рынка. Доля отечественных лекарств в общем объеме закупок по программе «7 нозологий» также выросла и составила 40%.

В числе задач – продвижение российской продукции на внешние рынки. Перспективные меры государственной поддержки экспорта, развитие партнерских отношений с компаниями азиатского региона обсуждались в ходе конференции. В обсуждении приняли участие Президент тайской медицинской промышленной Ассоциации (THAIMED) Preecha Bhandtivej, заместитель председателя Медицинского индустриального клуба Федерации тайских промышленников Wirat Oparasit, представители делегации российских производителей. Менеджер по развитию бизнеса в Азиатско-Тихоокеанском регионе TUV Rheinland Singapore Pte. Ltd Jocelyn Delos Reyes остановилась на особенностях процесса регистрации медицинских изделий при выходе на рынки Азии. На мероприятии еще раз было заявлено о готовности отечественных предприятий к экспорту продукции медицинского назначения.

Еще одной демонстрационной площадкой стала зона технических презентаций, где экспортный потенциал производимой продукции представили «Завод Медсинтез», холдинг «Швабе» и компания «Медплант».

В рамках деловой программы участия российской делегации в выставке было проведено более 30 встреч и переговоров, на которых достигнуты договоренности о дальнейшем сотрудничестве между российскими производителями и представителями компаний Таиланда, Вьетнама, Бангладеш, Шри-Ланки, Австралии, Новой Зеландии.

gmpnews