Сложность процесса подбора медпредставителей увеличилась

Как отмечают эксперты кадрового агентства «Юнити», с конца 2015 – начала 2016 года число этапов отбора медицинских представителей удвоилось: сегодня их не три – четыре, как раньше, а шесть – восемь. Процесс требует на 30–50% больше времени, но фармацевтические компании готовы им пожертвовать ради гарантий эффективности, вовлеченности, лояльности и стабильности сотрудников. Специалисты «Юнити» уверены: благодаря тщательной оценке ожидаемый ELC (Employee Life Cycle) – жизненный цикл работника – должен возрасти на 30–50%.

«Из-за увеличения числа этапов подбора фактическое время на поиск (от появления вакансии до выхода сотрудника на работу) возросло с 20–25 дней до 35-40 дней, – комментирует Анна Четаева, руководитель департамента развития бизнеса «Юнити». – До 2016 года такое пристальное внимание отбору медицинских представителей уделяли в основном игроки из Большой фармы. На сегодняшний день средние европейские и российские компании активно разрабатывают внутренние системы оценки и вводят их в процесс поиска кандидатов».

Ключевые компетенции кандидатов, по словам рекрутеров, едины для всех работодателей. Однако индивидуальные свойства, из которых они складываются, зависят от специфики деятельности каждой отдельно взятой компании. Чтобы их корректно «взвесить» и сравнить, помимо интервью по компетенциям, прибегают к: оценке способностей к анализу логической, числовой и вербальной информации (например, shl-тесты); использованию личностных опросников (в том числе Hogan).

Наталья Маскина

«Фармперсонал»