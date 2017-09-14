Эксперт: импортозамещение в госзакупках не работает

Представитель института госзакупок Анна Ермакова назвала реализуемую государством программу по импортозамещению в сфере госзакупок хаотичной и непродуманной.

В ходе Первого национального форума «Импортозамещение», который проходит в Москве Анна Ермакова, советник директора Института госзакупок, заявила о том, что импортозамещение в сфере госзакупок лс и медизделий не свершилось.

По ее мнению, преференции, которые предоставлены отечественным компаниям малоэффективны и плохо реализуемы. Компании, желающие одержать победу на торгах и продать импортный товар, успешно пользуются всевозможными лазейками.

Среди основных проблем, обозначенных экспертом: сложности с получением сертификата СТ1, заключение допсоглашений, которые позволяют менять данные о происхождении товара, а также практика применения смешанных лотов.

«Мы все делаем вид, что импортозамещение случилось, на самом деле этого не происходит», — заявила Анна Ермакова.

Оксана Баранова

«Фармацевтический вестник»