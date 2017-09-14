AstraZeneca получила одобрение на заключение специального инвестконтракта

Международная биофармацевтическая компания AstraZeneca первой в фармотрасли получила одобрение межведомственной комиссии на заключение специального инвестиционного контракта (СПИК), сообщила компания. Согласно условиям договора, AstraZeneca инвестирует более 1 млрд рублей в производство препаратов для лечения социально значимых заболеваний. В свою очередь, правительство Калужской области, на территории которой находится завод AstraZeneca, освободит компанию на пять лет от налога на имущество и установит для нее ставку налога на прибыль в размере 10%.

AstraZeneca намерена инвестировать более 700 млн рублей в приобретение оборудования для производства новых препаратов, рассказал Vademecum представитель компании. Еще около 300 млн рублей потребуют другие расходы, связанные с реализацией проекта.

Контракт подразумевает производство четырех онкологических препаратов (осимертиниб, гефитиниб, фулвестрант, гозерелин), трех препаратов для лечения сердечно-сосудистых заболеваний (тикагрелор, розувастатин, метопролол), препарата для лечения бронхиальной астмы (будесонид+формотерол), сахароснижающего препарата (дапаглифлозин), а также препарата для лечения заболеваний желудочно-кишечного тракта (эзомепразол). Согласно данным ГРЛС, некоторые из них, например, Иресса (гефитиниб), Форсига (дапаглифлозин), Симбикорт Турбухалер (будесонид+формотерол) уже упаковываются на заводе компании в Калужской области. Но в данном случае речь пойдет о более глубокой локализации, сказал представитель AstraZeneca.

AstraZeneca может стать первой фармкомпанией, с которой будет заключен СПИК. Заявки в Минпромторг на заключение СПИК также подавали Novo Nordisk, «Биокад», «Герофарм», «Фармимэкс» совместно с «Октафармой», «НоваМедика», «Верофарм» (принадлежит Abbott).

Трехстороннее соглашение между AstraZeneca, Минпромторгом и правительством Калужской области будет действовать в течение 10 лет.

СПИК – это соглашение между инвестором и Российской Федерацией (или ее субъектом), в котором фиксируются обязательства инвестора (освоить производство промышленной продукции в предусмотренный срок) и РФ или ее субъекта (гарантировать стабильность налоговых и регуляторных условий и предоставить меры стимулирования и поддержки). Срок действия СПИК составляет не более 10 лет. СПИК регулируется постановлением Правительства РФ от 16 июля 2015 года №708 «О специальных инвестиционных контрактах для отдельных отраслей промышленности».

AstraZeneca – международная биофармацевтическая компания. Специализируется на препаратах для лечения рака, а также сердечно-сосудистых, неврологических, психических заболеваний. Компания имеет представительства более чем в 100 странах мира, включая Россию. Выручка AstraZeneca в 2016 году составила $23 млрд.

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