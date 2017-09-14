Американская Alexion уволит 20% сотрудников

Американская фармкомпания Alexion уволит 620 человек из общего глобального штата численностью 3,1 тысячи постоянных сотрудников. Таким образом компания надеется сократить расходы и преодолеть кризис, сопровождавшийся скандалом из-за нечестных методов продаж дорогостоящего препарата Солирис и отставкой руководства.

В связи с реорганизацией Alexion планирует закрыть ряд производственных площадок, а также переместить штаб-квартиру из Нью-Хейвена в Бостон, штат Коннектикут. Так компания планирует сократить ежегодные расходы на $270 млн к 2019 году.

В январе 2017 года компания объявила о результатах внутреннего расследования: старшие менеджеры использовали агрессивные и мошеннические методы продаж дорогостоящего препарата Солирис. В связи с этим главный исполнительный директор и главный финансовый директор компании подали в отставку.

Alexion Pharmaceuticals – американская биофармацевтическая компания, основанная в 1992 году. Alexion специализируется на препаратах для лечения редких заболеваний. Выручка компании за 2016 год составила $3,084 млрд, 90% которых получены от продаж препарата Солирис. Препарат предназначен для лечения пароксизмальной ночной гемоглобинурии (ПНГ) и атипичного гемолитико-уремического синдрома (аГУС): он может значительно уменьшить внутрисосудистый гемолиз (разрушение эритроцитов), устраняя анемию, уменьшая слабость и повышая качество жизни.

Ранее другая американская фармкомпания, Eli Lilly, сообщила о сокращении 3,5 тысячи сотрудников также в целях экономии средств.

Источник: CNBC

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