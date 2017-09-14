«Р-Фарм» может получить контракт на поставки онкопрепаратов на 14 млрд рублей

На сайте госзакупок 13 сентября 2017 года был опубликован протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в беспрецедентно крупном конкурсе Департамента здравоохранения Москвы (ДЗМ) на право поставки онкопрепаратов в течение семи лет с начальной ценой контракта почти 29 млрд рублей. Как оказалось, принять участие в конкурсе решили две российских фармкомпании – «Р-Фарм» и «Биокад». По основному критерию – цене – лидирует «Р-Фарм», который предложил исполнить контракт за 14 млрд рублей против 20,5 млрд рублей у «Биокада». Итоги конкурса должны быть подведены 20 сентября.

Участник, выразивший готовность снизить цену контракта на 25% и более, должен предоставить гарантийное письмо от производителя или другие доказательства того, что он сможет исполнить свои обещания, говорится в разъяснении конкурсной документации.

Впрочем, цена не единственный, хотя и самый весомый, критерий, который конкурсная комиссия будет принимать во внимание. Будут учитываться опыт компании в производстве лекарственных средств, квалификация сотрудников, опыт поставки лекарственных препаратов, наличие финансовых ресурсов.

Рассмотрение заявок запланировано на 20 сентября, сообщили Vademecum в пресс-службе проводящего конкурсные процедуры Департамента по конкурентной политике Москвы.

В «Р-Фарме» и «Биокаде» свои заявки не комментируют, ссылаясь на то, что конкурс еще не завершен.

Конкурс ДЗМ объявил в июне 2017 года. Он предполагает поставку 22 МНН, в основном онкопрепаратов и иммуномодуляторов. Согласно условиям договора, победитель должен исполнить встречные инвестиционные обязательства, вложив не менее 3 млрд рублей в строительство или модернизацию завода по производству препаратов из этого списка. Мощности должны располагаться на территории столицы. На организацию производства инвестору дается три года, сами госзакупки должны начаться в 2021 году и закончиться в 2027-м.

По подсчетам Vademecum, в портфеле «Р-Фарма» уже есть 11 из 22 МНН, три из них компания производит по полному циклу (темезоломид, капецитабин, гранисетрон). Также «Р-Фарм» освоил производство готовой лекарственной формы ритуксимаба из субстанции индийской «Д-р Редди’с», а остальные препараты упаковывает.

На 22 МНН из опубликованного списка московское правительство потратило в 2016 году, по данным Headway Company и Zakupki360, около 8 млрд рублей. На первом месте по поставкам оказался «Р-Фарм» (2,4 млрд рублей). Почти половина из этой суммы пришлась на закупку Хумиры (адалимумаба) – этот не имеющий аналогов препарат компании AbbVie фасуется на входящем в «Р-Фарм» заводе «Ортат».

Компании «Медипал-Онко», «Фармимэкс» и «Компания Фармстор» сделали поставки на сумму 0,9 млрд рублей каждая. Сумма контрактов «Биокада» – 0,7 млрд рублей.

В 2016 году «Р-Фарм» занимал лидирующие позиции на общероссийском рынке госзакупок онкопрепаратов, хотя его положение ухудшилось из-за выхода дженериков: выручка компании по этому направлению составила 8 млрд рублей, сократившись на 24% по сравнению с 2015 годом.

Источник: Сайт госзакупок

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