На «Биотехмеде» презентовали аппарат ускоренного заживления ран

«Росэлектроника» продемонстрировала первый действующий образец медицинского прибора

На выставке «Биотехмед-2017», которая сегодня открылась в Геленджике, объединенный холдинг «Росэлектроника» представил первый действующий образец аппарата ускоренного заживления ран. Эта уникальная в своем роде разработка не имеет аналогов в стране и мире.

Как рассказали в холдинге, прибор осуществляет вакуумирование и санацию ран и хирургических швов, снижает воспалительный процесс и в три раза ускоряет их заживление.

«В аппарате реализован наиболее эффективный принцип очищения инфицированных ран – лечение во влажной среде. Прибор дозированно подает в рану раствор антисептика и с помощью отрицательного давления снимает воспаление. Цифровое управление дает возможность варьировать объем подачи жидкости, величину отрицательного давления и контролировать количество антисептика в ране», – рассказали в пресс-службе холдинга.

Прибор может применяться в абдоминальной, торакальной, ожоговой хирургии, травматологии и других направлениях медицины. Потребность для крупного лечебного учреждения составляет не менее 50 устройств.

«Это уникальная в своем роде разработка, которая не имеет аналогов в стране и мире. В ее основе лежат уникальные технологии на стыке медицины, радиоэлектроники и химии, над созданием которых трудится консорциум врачей и инженеров, – комментирует заместитель генерального директора АО «Росэлектроника» Арсений Брыкин. – Сегодня на выставке в Геленджике мы демонстрируем первые практические результаты нашей работы – это опытные образцы новейшей медицинской техники, которая, как мы надеемся, найдет своего заказчика и в скором времени выйдет на массовый рынок».

Серийное производство новых аппаратов холдинг готов начать с первой половины 2018 года.

Работа над проектом ведется совместно с Фондом перспективных исследований, Сибирским отделением РАН, Сибирским федеральным университетом, Красноярским государственным медицинским университетом при содействии Минздрава России, Министерства образования России и Федерального медико-биологического агентства в рамках концепции «Развитие медицинской робототехники в Российской Федерации на период до 2035 года».

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