АРФП считает сроки пилотного проекта по маркировке ЛС выполнимыми

13 сентября на сайте газеты Коммерсант вышла статья «Лекарства не держат марку», искажающая слова Генерального директора АРФП Виктора Дмитриева.

Цитата из статьи:

«Члены Ассоциации российских фармацевтических производителей (АРФП), среди которых Stada, AstraZeneca, Bayer, предлагают перенести срок перехода на тотальную маркировку лекарств с 2019 на 2021 год. Они опасаются, что 80% производителей не успеют к назначенному сроку установить необходимое оборудование и непромаркированные препараты могут оказаться в нелегальном обороте».

В связи с этим АРФП заявляет, что в издании размещена искаженная информация: Ассоциация Российских фармацевтических производителей, а также фармкомпании – члены АРФП не предлагают переносить сроки перехода на тотальную маркировку и никаких опросов по этому поводу не проводила. Также стоит отметить, что Bayer не является членом АРФП.

«Маркировка лекарственных средств – проект, который был подписан и утвержден президиумом Совета при Президенте Российской Федерации. Участники проекта видят положительные результаты, и рассматривают маркировку как инструмент, позволяющий отслеживать движение препарата от производителя до конечного потребителя и предотвращать попадание фальсифицированной продукции на рынок. Этот проект, определенно, важен для современного рынка, — считает Виктор Дмитриев. — В настоящее время в рамках рабочей группы при Росздравнадзоре ведется плановая работа по реализации пилотного проекта, который, я уверен, будет реализован качественно и в срок, на благо российского пациента и производителей лекарственных средств».

Пресс-служба АРФП

gmpnews