Отечественные орфанные препараты в среднем на 24% дешевле импортных

Согласно аналитическим расчетам, средневзвешенная стоимость препаратов, производство которых начато в России, в 2017 году (по сравнению с 2014 г.) снизилась на 23,57%. Для анализа были взяты препараты для лечения орфанных (редких) заболеваний* из перечня «7 нозологий».

Анализ показал, что по большинству орфанных препаратов состав производителей и поставщиков за три года изменился кардинально. Например, если в 2014 году бортезомиб, применяющийся для лечения множественной миеломы, закупали у чешской, итальянской, французской и американской компаний, то c 2015 года препарат поставляют уже отечественные производители (такие как «Натива», «Ф-Синтез», «Рафарма» и др.). В результате средневзвешенная стоимость одной упаковки бортезомиба снизилась с 53 371 рубля до 23 505,9 рублей, то есть более чем в два раза.

Еще один пример — препарат флударабин, состав производителей (Нидерланды, Аргентина, Австрия, Румыния) которого к 2017 году сменили российские фармкомпании «Натива», «Верофарм», «Технология лекарств» и др. В итоге средневзвешенная стоимость упаковки препарата снизилась на 17%: с 14 994 до 12 562 рублей.

Таким образом, в первом полугодии 2017 года на сумму 24,1 млрд рублей было закуплено 1 159 326 упаковок из рассматриваемых 16 наименований, закупаемых в рамках программы «7 нозологий». В то время как за почти такое же количество — 1 598 592 упаковки тех же лекарственных средств — в 2014 году заплатили 32,4 млрд рублей. Экономия составила свыше восьми миллиардов рублей.

«Снижение стоимости лечения именно в сегменте редких (орфанных) заболеваний является социально ответственной миссией российских фармпроизводителей, — считает генеральный директор ООО «Натива» Александр Малин. — В мире на сегодняшний день, по данным Всемирной организации здравоохранения, зарегистрировано от 6000 до 8000 разновидностей подобных заболеваний. По некоторым данным, общее число пациентов составляет 6–8% от населения страны. Курс лечения одного пациента по некоторым из таких заболеваний может достигать десятков миллионов рублей. В то время как применение воспроизведенных препаратов является довольно распространенным способом создать ествественную конкуренцию между фармпроизводителями, а также снизить затраты на лекарственное обеспечение как государства за счет бюджетных средств, так и пациентов в частном порядке».

Вопрос высокой стоимости препартов для лечения орфанных заболеваний не является проблемой исключительно для России, он в той же степени актуален для США и стран Евросоюза. Согласно исследованию бельгийских ученых, опубликованному в журнале Orphanet Journal of Rare Diseases в 2014 году, медианная стоимость орфанных лекарств в 13,8 раз превышала цены неорфанных, в результате чего исследователи предположили, что включение лекарственного средства в круг орфанных препаратов может повлиять на его стоимость. В качестве примера авторы статьи приводят 13-кратное удорожание на территории США адренокортикотропного гормона, после того как FDA приняло его как средство для лечения инфантильных спазмов. В Великобритании до регистрации препарата в новом качестве этот гормон стоил в 2000 раз дешевле.

В 2017 году компания «QuintilesIMS» опубликовала отчет, в котором прогнозировала, что окончание патентной защиты ряда препаратов позволит США сэкономить 140,4 млрд долларов в течение следующих 5 лет.

«В России принято ругать дженерики, отстаивая «непревзойденное» качество и незаменимость оригинальных лекарственных средств, — рассказывает Александр Малин. Однако в развитых странах практика применения генерических препаратов встречается довольно часто. При хронических заболеваниях, к примеру, крайне важно обеспечить непрерывную терапию пациентов. Воспроизведенные препараты, а именно дженерики, гарантируют регулярный прием лекарственных средств по доступным ценам, а также эффективность лечения».

«Уверен, что научно-техническая база отечественной фармацевтической отрасли готова воспроизводить препараты сложного химического синтеза, к которым относятся в том числе и орфанные лекарственные средства. И в этой нише российская фарма способна удовлетворить спрос на них не только у себя дома, но и в других странах».

remedium