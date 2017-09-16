Регионы России борются за фармпроизводителей

Пока профильные министерства думают, как реализовать на практике специнвестконтракты, представители отдельных регионов рапортуют, что создали гораздо более выгодные условия для развития бизнеса.

В рамках первого национального форума «Импортозамещение» прошло секционное заседание, посвященное вопросам работы региональных правительств в формировании инвестиционной привлекательности фармацевтической и медицинской отрасли. О возможностях своих территорий рассказали представители Москвы, Московской и Калининградской областей.

«Калининградская область — уникальный регион для жизни и ведения бизнеса. Помимо географического положения, у нас действует режим особой экономической зоны, который позволяет получать производителям набор уникальных льгот и преимуществ, который лучше чем СПИК», — заявил первый заместитель руководителя представительства правительства Калининградской области при Правительстве РФ Денис Салий.

Эксперт подчеркнул, что в настоящий момент правительство региона фиксирует взрывной интерес инвесторов.

«Мы видим большой интерес инвесторов, которые имеют амбиции на экспорт на европейский рынок. В этом плане мы идеальный аэродром как и для размещения производств, так и для размещения крупных логистических центров», — подчеркнул Денис Салий.

Оксана Баранова

«Фармацевтический вестник»