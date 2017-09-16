НПО «Микроген» разрабатывает интраназальный спрей на основе бактериофагов

Проблеме антибиотикорезистентности была посвящена одна из секций конференции «Биотехмед» 15 сентября. Участникам рассказали о стратегии борьбы с антибиотикорезистентностью, которая сейчас находится на согласовании в Правительстве РФ. Ожидается, что она может быть утверждена еще до конца осени этого года, после чего потребуется еще примерно 6 месяцев для разработки плана мероприятий с целью реализации стратегии. В числе предлагаемых мер борьбы с устойчивостью микробов к антибиотикам – поиск альтернативы последним. Наряду с вакцинопрофилактикой рекомендуется расширить практику применения бактериофагов.

— Попадая в бактерию-мишень, вирулентные бактериофаги размножаются внутри клетки и разрушают ее до полной элиминации, — пояснил руководитель лаборатории клинической микробиологии и биотехнологии ФГБУН МНИИ эпидемиологии и микробиологии им. Габричевского Андрей Алешкин. – При этом он позволяет проводить персонифицированную терапию, на создание нового бактериофага, в среднем, требуется 3 недели.

Но если антибиотик можно легко и просто принять в виде таблетки, а в случае с ребенком – в форме суспензии с приятным вкусом, то прием бактериофага со специфическим запахом и послевкусием – то еще испытание. К счастью, компании-производители это осознают и намерены улучшить потребительские свойства препаратов.

— Мы сейчас работаем над тем, чтобы убрать запах и уйти от термалабильности бактериофагов, — рассказал врио гендиректора ФГУП НПО «Микроген» Кирилл Гайдаш. – На подходе новые формы выпуска: спреи, суппозитории, капсулы. В частности, сейчас вместе с еще одной российской государственной компанией мы готовим к производству интраназальный спрей для лечения лор-заболеваний.

Также г-н Гайдаш сообщил о планах НПО увеличить объемы производства. Сегодня «Микроген» выпускает и продает порядка 1 млн. упаковок, или 4 млн. флаконов бактериофагов, в год.

Екатерина Погонцева

«Фармацевтический вестник»